Prefeitura de Penedo instala novas placas informativas no Centro Histórico

Decom PMP

Cartões postais de Penedo ganharam nova sinalização que informa o histórico do local, textos de autoria da pesquisadora penedense Cristina Sanchez, com tradução para a Língua Inglesa.

As placas instaladas pela Prefeitura de Penedo valorizam atrativos do Centro Histórico e são mais um investimento da gestão Crescendo Com Seu Povo na estruturação da cadeia turística, setor gerador de emprego e renda.

A descrição sucinta traz ainda uma imagem antiga do local, identificando as Praças Barão de Penedo (Paço Municipal), 12 de Abril (Paço Imperial), Jácome Calheiros (praça do coreto) e Marechal Deodoro, em frente à Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos.

A Rocheira também tem duas novas sinalizações, uma próxima do estacionamento para veículos, ao lado do restaurante, e a outra no alto, em um dos mirantes com vista para o Rio São Francisco.

O registro de fácil compreensão também inclui a Avenida Floriano Peixoto (placa ao lado do Theatro Sete de Setembro, o primeiro construído em Alagoas) e o Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, anexo ao Hotel São Francisco.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte