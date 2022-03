Prestes a deixar secretaria, Guilherme Lopes apresenta novo secretário durante evento

O Secretário Municipal de Saúde de Penedo, Guilherme Lopes, que deixa a pasta administrativa nesta quinta-feira, 31 de março, para seguir firme com sua pré-candidatura a deputado estadual, recebeu várias homenagens na noite desta quarta-feira, 30, onde praticamente se despediu da equipe da saúde e fez emocionados agradecimentos, principalmente a turma da Central de Vacinação que terá sua estrutura desativada ainda essa semana, passando a vacinação para outros pontos fixos.

Guilherme fez referência ao trabalho de sua equipe e destacou na oportunidade o empenho do chefe de transportes da secretaria, Lúcio Seixas, que somente em 2021 possibilitou aproximadamente 19 mil viagens de Penedo para outros centros hospitalares levando e trazendo pacientes. “Não é justo deixar de reconhecer o trabalho do Lúcio e por pura politicagem alguém querer desqualificar o empenho desse cara de coração gigante que está sempre pronto para ajudar ao próximo”, destacou o ainda secretário, Guilherme Lopes.

Durante o evento foi apresentado o futuro secretário de saúde, Epitácio Correia, médico veterinário por formação com significativa experiência no trato das políticas públicas. “Chegamos para continuar somando e multiplicando os indicadores da saúde penedense, tendo a certeza de que assumirei com muita disposição os destinos dessa pasta que vinha sendo tratada com muito zelo e maestria pelo secretário Guilherme e toda a equipe”, disse durante uma conversa informal o futuro secretário, Epitácio.