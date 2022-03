SMTT Penedo organiza carga e descarga de mercadorias na antiga Praça Costa e Silva

Decom PMP

Caminhões que transportam mercadorias para empresas e comerciantes localizados nas imediações da Praça Francisco de Assis Silva – nova denominação da Praça Costa e Silva – têm local determinado pela Prefeitura de Penedo para carga e descarga.

O trabalho executado pela Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) reserva espaço adequado para veículos de carga no logradouro que recebeu o nome do conhecimento comerciante e agropecuarista ‘seu’ Assis, falecido em setembro de 2020.

A medida atende pleito dos comerciantes da maior feira de Penedo, principalmente os localizados no início da Rua Campos Teixeira, área que registrava congestionamentos frequentes de veículos por conta da entrega e distribuição de mercadorias.

Agora, o serviço de carga e descarga na Praça Assis Silva é obrigatório no período de segunda aos sábados, com nova orientação no trânsito em direção à Rua Ulisses Batinga e na descida da Rua Nilo Peçanha em direção à praça.