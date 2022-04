4 maneiras de transferir ações da conta Robinhood (2022)

Alguns usuários se perguntam se é difícil transferir ações de e para uma conta Robinhood, mas é um mito. É muito fácil transferir ações de e para uma conta Robinhood, e Robinhood estabeleceu alguns limites para as ações que você deve comprar. O sistema de transferência de ativos do Robinhood é fácil de fazer e, nesta discussão, vamos examinar o mesmo.

Você tem que gerenciar o contato da sua corretora. A transferência de ações em Robinhood é segura porque isso será feito através do método de serviço de transferência automatizada de contas de clientes, e esse serviço cobra $ 75 pela transferência dos ativos.

Transferir ações de e para uma conta Robinhood

No Robinhood, você pode acessar facilmente os serviços de transferência total e parcial de ativos. Se você optou por uma transferência completa, sua conta será encerrada após a conclusão de uma transação. Antes de transferir as ações e o dinheiro, verifique se você tem um saldo positivo. Depois de concluir toda a transferência de ativos, você não poderá continuar a negociação com a mesma conta. Vamos ver como transferir ações da conta Robinhood para o Webull.

Transferir ações da conta Robinhood para o Webull

Para transferir dinheiro ou ações através da ACAT, você deve garantir que a plataforma cobrará US $ 75 pela transferência dos ativos. Se o valor da transferência for superior a US$ 2.000, o dinheiro cobrado será reembolsado. Além disso, se você adicionar $ 100 pela primeira vez, depois de abrir a conta, receberemos um estoque grátis. Agora, siga estes passos para fazer a transferência:

Primeiro, você precisa criar uma conta no Webull. Sugerimos que você instale o aplicativo oficial do Webull para facilitar as operações.

Abra o aplicativo e faça login ou faça login na sua conta. Selecione a conta vinculada ao Robinhood e selecione o valor.

Selecione os “ Depósito ” e prossiga para a próxima.

” e prossiga para a próxima. Agora, selecione a opção “ Transferir ” opção, e depois disso, selecione “ Transferir para Webull .”

” opção, e depois disso, selecione “ .” Sua transferência será iniciada e levará de 3 a 4 dias ou até uma semana para ser concluída.

Portanto, você pode facilmente transferir ações de Webull para Robinhood com as etapas fornecidas acima. Agora, vamos discutir a transferência de ações de algumas outras plataformas.

Transferir estoques de estoque para Robinhood

O Stockpile é uma das plataformas de investimento com melhor desempenho projetada em 2010 para capacitar o investimento entre as crianças. Esta plataforma também permite transferir ações e dinheiro de uma conta para outra.

Atualmente, esta plataforma expande-se e apresenta o investimento a várias faixas etárias. A melhor coisa sobre o Stockpile é que ele não cobra cobranças mensais, trimestrais ou anuais do cliente.

É necessário que você tenha uma conta de estoque e atinja um saldo de $ 75. Se você transferir todo o valor do Estoque, sua conta do estoque será fechada.

Você receberá a notificação de transferência assim que iniciar a transferência. Você deve abrir a conta Stockpile e selecionar a opção “Transferir”. Selecione a conta Robin Hood e prossiga para o próximo. Sua transação será bem-sucedida e as taxas de transação serão deduzidas de sua conta.

Transferir dinheiro da Fidelity para Robinhood

ACAT é o serviço que você pode transferir facilmente as ações e dinheiro de qualquer plataforma de investimento externa. Mas, Robinhood proibiu o uso de ACAT para transferir dinheiro. Portanto, agora os usuários não podem transferir seus estoques de Fidelity para Robinhood.

Essa era a única maneira de transferir as ações da Fidelity para a Robinhood. Mas não se preocupe; ainda temos um método pelo qual você pode transferir suas ações e dinheiro para Robinhood.

Primeiro, você deve liquidar suas ações ou dinheiro e transferi-lo para uma conta bancária externa. Usando Fidelity, você pode fazer esta ação e liquidar seu investimento e transferi-lo para uma conta bancária externa. Uma vez que sua transferência é feita, você deve transferir novamente o valor liquidado para sua conta Robinhood. Depois de transferir o investimento da Fidelity, sua conta será encerrada.

Entre em contato com o banco (banco externo) e transfira o valor liquidado para sua conta Robinhood. Isso pode levar tempo, mas seu trabalho será feito facilmente.

Conclusão

Então, aqui discutimos como transferir ações e dinheiro de e para uma conta Robinhood. Você tem que ter cuidado ao liquidar suas ações e transferir o valor para o banco externo. Espero que essas informações tenham sido úteis para você. Ainda assim, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo.

