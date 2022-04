5 franquias baratas para começar a empreender

O ramo de franquias é um tipo de negócio muito lucrativo e vantajoso para os potenciais investidores presentes no mercado. Os grandes empreendedores normalmente já possuem boa atuação em outros modelos e o diferencial desse ramo é a abertura de um grande espaço para a ação de pequenos investidores e de trabalhadores autônomos que possuem interesse em aplicar o seu capital financeiro. Assim, selecionamos algumas franquias baratas para você começar a empreender agora com segurança e garantia de retorno.

Uma importante divisão dentro desse ramo é a microfranquia, que é um modelo mais barato e com limite de capital para começar, mas que não perde em nada em relação aos benefícios prestados ao franqueado, mesmo quando comparada às franquias maiores. Seja uma franquia de R$ 10 mil ou R$ 500 mil, o esperado é que o franqueado sempre receba suporte e treinamento da sua franqueadora.

As microfranquias podem ser puras, quando os investimentos iniciais são limitados até R$ 105 mil, ou podem ser mistas, quando também possuem opções acima desse valor. Além disso, também se tem a nano franquia, que é uma subdivisão com custo ainda mais baixo, sendo que o capital inicial necessário possui um limite de R$ 25 mil.

Cebralog

Essa é uma franquia do setor educacional que está em crescimento e com grande potencial para se estabelecer com força total no mercado.

A franquia trabalha com serviços de treinamento para o público que tem interesse em se capacitar profissionalmente nos mais diversos ramos de atuação. Um dos treinamentos mais buscados é a preparação para a área de vendas, que pode ser feita por meio de cursos de comunicação e de desenvolvimento de habilidades pessoais.

Além disso, outras opções estão disponíveis para os clientes como finanças, logística, marketing pessoal e etc. Como franqueado, você ainda pode observar as demandas de mercado e fazer sugestões de novos cursos que estão sendo procurados e que podem gerar alcance de um público maior para os serviços da franquia.

O investimento inicial mínimo é a partir de R$ 4.500.

Acqio

Essa é uma rede de franquias que oferece produtos para facilitar as transações financeiras dos comerciantes que já trabalham com o próprio negócio. Dessa forma, a franquia oferece, normalmente, máquinas de cartão, seja para grandes ou pequenas lojas (atacado e varejo) e fica responsável pela parte burocrática e a segurança do pagamento eletrônico.

Apesar de ser uma microfranquia, a sua rede é muito ampla e, por isso, já são mais de mil franqueados em todo o país, de modo que essa adesão continua crescendo e, por isso, sua atuação se mantém promissora no mercado financeiro.

O investimento inicial mínimo é de R$ 6 mil.

Mr. Fit

Se trata de uma franquia do setor de alimentos que oferece opções de pratos de alimentação saudável como refeições completas, sanduíches naturais, vitaminas ricas em proteínas e etc. Existem, principalmente, três modelos para que o franqueado invista: delivery, loja de rua e cafeteria. As três opções têm um bom retorno e são bem acessíveis para quem quer montar um negócio no ramo alimentício. Também é bem interessante até mesmo para quem já possui um serviço menor, como um pequeno restaurante, pois é possível adaptá-lo para atender aos pré-requisitos nutricionais das refeições distribuídas.

Por outro lado, o modelo de delivery é interessante para quem não quer entrar em contato com o consumidor final.

O investimento inicial mínimo é de R$ 12 mil.

Acquazera

É uma franquia internacional que oferece serviços de limpeza automotiva com base na utilização de produtos ecológicos e 100% sustentáveis. Dessa forma, os automóveis podem ser carros, motos, caminhões ou, ainda, barcos, lanchas, navios e etc.

Assim, a lavagem, o polimento, a pintura e a estética automotiva em geral precisam seguir os padrões normativos ambientais. Isso deve, por exemplo, para que haja um limite para a quantidade de água utilizada no processo.

O investimento inicial mínimo é de R$ 23 mil.

KNN idiomas

É uma franquia do setor da educação, que oferece cursos de idiomas com foco na prática de conversa e formação mais rápida dos seus alunos. Na KNN tem a possibilidade de fazer a matrícula durante todo o ano letivo. Isso permite que o estudante se inscreva para as aulas fora de períodos específicos da maioria das escolas. A intenção desse modelo é promover mais acessibilidade para os estudantes.

Por fim, na KNN, você terá o suporte e treinamento necessário para se adequar à prática pedagógica que faz parte da cultura da franqueadora.

Assim, o investimento inicial para começar nesse ramo é de R$ 50 mil. Seu retorno varia entre 18 e 25 meses!