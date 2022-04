7 maneiras de corrigir o erro de falha do Spotify (maio de 2022)

O Spotify é um dos melhores serviços de música digital, podcast e vídeo que oferece acesso a milhões de músicas de criadores de todo o mundo. Funções essenciais, como tocar música, são acessíveis, mas você pode acessar algumas vantagens extras atualizando para o Spotify premium. Mas recentemente, muitos usuários reclamaram que o Spotify continua travando o erro. Se você está entre eles, continue lendo para saber como corrigi-lo.

Esse erro geralmente ocorre devido a bugs e falhas do sistema. Mas outros fatores podem ser responsáveis ​​por esse erro. Nesta postagem, compilamos uma lista de alguns métodos de solução de problemas que podem ajudá-lo a corrigir esse problema.

Corrigir o erro do Spotify continua travando

Com milhões de músicas e álbuns, o app pode ser considerado pesado. Como esse erro pode afetar sua experiência musical perfeita, é crucial corrigi-lo. Aqui estão algumas soluções alternativas que podem ajudá-lo:

Reinicie seu dispositivo

Antes de começar com qualquer método complexo de solução de problemas, tente simplesmente reiniciar seu dispositivo Android ou iOS. Às vezes, uma simples reinicialização pode corrigir um pequeno problema do Spotify.

Limpar cache do aplicativo Spotify

O Spotify pode travar no seu dispositivo se os dados do cache estiverem entupidos. Limpe os dados de cache do aplicativo Spotify para liberar espaço. Aqui está como você pode fazer isso:

Abra o aplicativo Spotify e clique no botão engrenagem ícone no canto superior direito.

Role para baixo e navegue até o Armazenar opção.

Clique em Excluir cache.

Esse problema também pode ocorrer se você estiver usando uma versão mais antiga do aplicativo. Se for esse o caso, atualize o aplicativo Spotify no seu dispositivo Android ou iOS para a versão mais recente.

Forçar parada do aplicativo Spotify

Este método de solução de problemas pode funcionar em dispositivos Android. Você pode forçar o fechamento do aplicativo Spotify se enfrentar falhas como essas. Aqui está como você pode fazer isso:

Pressione e segure o ícone do aplicativo Spotify e clique no Informações opção.

Clique em Forçar Parada.

Verifique a conexão com a Internet

Você precisa de uma boa conexão com a Internet para transmitir música no Spotify. Verifique se sua conexão com a Internet está estável, pois pode ser o motivo pelo qual você está enfrentando esse problema. Faça um teste de velocidade para verificar se o seu Wi-Fi está funcionando corretamente ou mude para dados móveis.

Desativar VPN – Corrigido o travamento do Spotify

O uso de uma VPN modifica seu endereço IP; como resultado, seu dispositivo usará um servidor VPN externo para se conectar aos servidores Spotify. Isso pode desencadear muitos erros, especialmente se o serviço que você está tentando usar não estiver disponível nessa área. Desligue sua VPN, reinicie seu dispositivo e verifique se o erro foi corrigido.

Reinstale o aplicativo

Se nenhum dos métodos de solução de problemas mencionados acima puder ajudá-lo, a última coisa a tentar é reinstalar o aplicativo. Depois de desinstalar o aplicativo, abra a Google Play Store ou a Apple App Store, procure por Spotify e clique na opção de instalação. Quando o aplicativo for reinstalado, verifique se o problema foi corrigido ou não.

Empacotando

Foi assim que você pode corrigir o problema de travamento do Spotify no Android e iOS. Esperamos que os métodos de solução de problemas mencionados acima tenham ajudado você. Ainda assim, se você tiver algum problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário abaixo.

