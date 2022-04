Baixe o Windows 11 Full Free ISO 32/64 Bit File Install (2022)

Windows 11: A Microsoft anunciou recentemente uma nova atualização do Windows, dizendo que será uma atualização significativa para o Windows. Quando o Windows 10 foi lançado, a Microsoft disse que será a última versão do Windows e que a empresa agora se concentrará em incluir mais e mais recursos no Windows 10. Os fãs esperam que a atualização seja chamada de Windows 11.

Após o Windows 11, o Preview Build 22000.160 agora está disponível no canal Dev para download gratuito. A Microsoft anunciou a mais nova edição do Windows em seu evento Windows em Redmond. É justamente chamado de Windows 11, sucessor do sistema operacional Windows 10 mais popular da empresa. Portanto, a nova versão pode ser chamada de ‘As novas janelas‘ ou o Windows 11.

O Windows 11 está chegando e, se você já estiver usando o Windows 10, poderá atualizar gratuitamente para o sistema operacional revisado da Microsoft. Vamos examinar se o seu sistema atende aos critérios básicos, desde que atenda aos requisitos mínimos.

Requisitos de sistema:

Versão do SO Windows 11 Visão geral técnica Disponível nas versões de 32 bits e 64 bits com o idioma principal em inglês. Configuração Instalador ISO offline/Configuração autônoma completa Arquitetura 32 bits (x86) / 64 bits (x64) Licença Grátis | Pago Desenvolvedores Microsoft RAM 4GB Armazenar 64 GB Processador

1 GHz ou mais rápido

24 de junho de 2021, foi quando a Microsoft entrou em operação e apresentou o Windows 11 ao mundo.

Recursos do Windows 11

Bem, veremos várias atualizações nesta versão do Windows ao compará-la com o Windows 10. O novo Windows ou Windows 11 estará focado em uma nova interface do usuário, nova loja e vários outros.

Nova IU do Windows 11

A primeira mudança que vimos com o novo Windows será a mudança na interface do usuário. Os ícones serão alterados com esta atualização. Espera-se que os blocos e janelas de software tenham cantos arredondados. Isso dá uma nova aparência ao Windows.

Haverá um design de menu de barra de tarefas flutuante. O design terá o menu iniciar, o centro de ações e os menus separados da barra de tarefas. O centro de ação também será alterado com esta atualização. O novo Windows 11 compartilhará o design do Windows 10X.

Novo painel

O Windows 11 também deve ter um novo painel. Usando este painel, você verificará os aplicativos que está usando e terá uma visão geral da sua conta da Microsoft. Os usuários poderão verificar os próximos eventos do calendário, documentos recentes, listas de tarefas e várias outras coisas.

Nova loja do Windows

Veremos uma mudança na interface do usuário da Microsoft Store que temos no Windows 10. O design do Windows será atraente. Além disso, haverá algumas atualizações para desenvolvedores de aplicativos que carregam seus aplicativos na Microsoft Store.

Execute aplicativos Android no Windows 11

Os usuários do Windows agora poderão executar aplicativos Android em seus PCs. A Microsoft integrou a Amazon App Store na Microsoft Store no Windows 11. Os usuários terão que baixar primeiro a Amazon App Store e, em seguida, podem baixar e instalar aplicativos Android em seus PCs.

Seção de widgets

O Windows 11 traz uma nova seção de widgets que poderá ser acessada na barra de tarefas. A seção de widgets mostrará notícias, previsão do tempo, calendário, sua lista de tarefas e muito mais. A seção de widgets será personalizável e os usuários podem personalizá-la conforme sua preferência.

Layout de Snaps

Este é um dos melhores recursos para pessoas que trabalham em vários aplicativos juntos. Usando esse recurso, você poderá organizar os aplicativos que está usando na tela para usá-los todos juntos.

Além disso, você pode criar um grupo de snaps, que pode acessar posteriormente na barra de tarefas.

Equipes Microsoft Integradas

O Windows 11 também integrou o Microsoft Teams. Agora você pode acessar diretamente o Microsoft Teams de dentro do sistema e conectar-se facilmente com os usuários. Você poderá usar o Microsoft Teams na barra de tarefas.

Desempenho aprimorado de jogos

O Windows 11 traz novos recursos de jogos. Melhora o desempenho do seu PC para jogos. Você pode desfrutar de gráficos melhores enquanto joga em um PC com Windows 11. Além disso, ele traz um Xbox Game Pass, que dá acesso a uma biblioteca de cerca de 100 jogos de alta qualidade.

Será chamado de Windows 11?

Nada pode ser dito sobre o nome da nova atualização do Windows. A partir de agora, sabemos que o nome da atualização será Sun Valley Update. Há confusão em relação ao nome da nova atualização do Windows porque a Microsoft disse que o Windows 10 seria a última versão do Windows quando foi lançada.

Não sabemos se a Microsoft continuará com o nome Windows 10 ou será lançada como Windows 11 ou novo Windows. Ainda não temos informações a respeito. Tudo o que sabemos é que algo grande está por vir da Microsoft e trará algumas das mudanças significativas para o Windows 10 que usamos agora.

Baixe o Windows 11 totalmente gratuito (ISO 32-64 bits)

A Microsoft acaba de publicar uma versão mais recente do Windows. Também é acessível para download gratuito para todos os usuários. Os links de download do Windows 11 podem ser encontrados aqui. Antes de baixá-lo, verifique se o seu computador atende aos requisitos mínimos de sistema para que o Windows 11 funcione com eficiência.

Baixe o Windows 11 de 32 bits (disponível para download)

Baixe o Windows 11 de 64 bits (disponível para download)

Baixe o Windows 11 ISO 64 bits grátis (versão 2022)

A Microsoft lançou recentemente arquivos ISO para o Windows 11 Insider Preview Build (Dev Channel ou Beta Channel) 22000.132 e, que você pode usar para executar uma instalação limpa ou atualizar no local. Vamos dar uma olhada no tutorial passo a passo:

Usando este guia, você poderá baixar o arquivo ISO do Windows 11 x64 Bit para as seguintes versões:

Compilação do Windows 11 Insider Preview (canal de desenvolvimento) 22000.132

Compilação do Windows 11 Insider Preview (BetaChannel) 22000.160

Windows 11 Insider Preview Enterprise 64 Build (canal de desenvolvimento) 22000.132

Windows 11 Insider Preview Home China Build 22000.160

Windows 11 Baixar imagem de disco ISO

O Windows 11 já está disponível publicamente e você pode baixá-lo gratuitamente sem se registrar no programa Insider.

Etapa 1: visite o site do Windows 11 e use este link.

Passo 2: Agora, vá para o “Baixar imagem de disco do Windows 11 (ISO)” e escolha “Windows 11” e clique em Download.

Passo 3: Logo em seguida será solicitado que você escolha o idioma desejado e clique em “Confirmar”

Etapa 4: Lá você obterá o link de download do Windows 11 de 64 bits.

O tamanho do arquivo ISO é de 5,1 GB para o idioma inglês. Pode variar de idioma para idioma.

Depois de baixar o arquivo ISO, você precisará instalá-lo, o que exigirá que você passe pelo processo de criação de mídia. Confira o guia de instalação da ferramenta de criação de mídia do Windows 11.

Baixando arquivos ISO para o Windows 11 Insider Program

Passo 1: Em primeiro lugar, verifique se você se inscreveu no Programa Windows Insider. Para participar do Programa Insider, siga estas duas etapas simples.

Visite o site do programa Windows Insider e registre-se usando este link.

Após concluir o processo de registro, você será solicitado a concordar com os Termos e Condições, após o qual será redirecionado para o “Iniciar voo” opção. Você pode aprender mais sobre isso lá.

Passo 2: Agora você pode obter arquivos ISO do Windows 11 depois de se registrar com sucesso no Programa Windows Insider.

Etapa 3: Agora, visite esta página para escolher a versão ISO desejada.

Se você não tiver certeza de qual canal seu dispositivo está inscrito, verifique a página de configurações:

Configurações > Atualização e segurança > Programa Windows Insider no Windows 10/11



Passo 4: Depois disso, você precisa selecionar seu idioma preferido. Depois de fazer sua escolha, clique em “Confirme.”

Etapa 5: Lá, você encontrará um link para baixar o arquivo ISO do Windows 11. Observe que este link ficará ativo apenas por 24 horas e não será permanente. Então você tem tempo suficiente para compartilhá-lo com seus amigos.

Feito! O arquivo ISO tem cerca de 5,1 GB de tamanho. No entanto, certifique-se de ter uma versão licenciada do Windows 10 antes de prosseguir com a instalação limpa.

Como instalar o arquivo ISO do Windows 11

Uma instalação limpa excluirá todos os arquivos, configurações e aplicativos do seu dispositivo durante o processo de instalação. Na verdade, é sempre uma boa ideia fazer backup de seus dados antes de continuar:

Se você deseja criar um USB inicializável, pode seguir este guia aqui.

Abra o Explorador de Arquivos e navegue até o arquivo ISO que você baixou. Para abrir o arquivo, clique duas vezes nele.

O Windows 11 irá “ montar ” a imagem, permitindo que você acesse os arquivos que ela contém.

” a imagem, permitindo que você acesse os arquivos que ela contém. Para iniciar o processo de instalação, clique duas vezes no Setup.exe Arquivo.

Arquivo. Durante a configuração, selecione “ Alterar o que manter ” no menu suspenso.

” no menu suspenso. Para executar uma instalação limpa, clique em “ nada ” na próxima tela.

” na próxima tela. Após a conclusão da instalação, verifique novamente se as configurações do Windows Insider estão corretas.

Configurações > Atualização e segurança > Programa Windows Insider no Windows 10/11

Etapas para atualizar do Windows 10 para o Windows 11

Quando o Windows 11 for lançado, criaremos um guia passo a passo sobre como atualizar do Windows 10 para o Windows 11 da maneira mais simples possível.

O Windows 11 terá uma versão de 32 bits?

A Microsoft deixou bem claro que uma versão de 32 bits do Windows 11 não existirá exigindo um processador de 64 bits. Por favor, tenha cuidado com os links de download da versão Win11 de 32 bits! Eles podem danificar seu PC.

Palavras finais

Isso é tudo o que sabemos sobre Download da imagem de disco do Windows 11 ISO 64 BIT em 2022. A Microsoft confirmou que os detalhes da atualização do Windows sempre serão gratuitos para seus usuários do Windows 10, mas se você tiver outro Windows instalado no seu PC, também poderá fazer a instalação limpa usando os arquivos ISO 32/64 Bit acima. Manteremos você atualizado com as informações que obtivermos sobre a nova atualização do Windows.