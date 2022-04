Como apostar na Quina – Notícias Concursos

A Quina é um dos jogos disponíveis das loterias para realizar apostas e, caso você seja vencedor, tem a possibilidade de conquistar um prêmio que pode ser uma fortuna e mudar a sua vida! Os prêmios da Quina são extremamente variáveis, pois existem prêmios de valores pequenos e também existem aqueles que são milionários. As apostas também variam bastante e cabem no bolso de cada apostador. Veja agora como apostar na Quina.

Veja como funciona o jogo da Quina e como fazer sua aposta

No jogo da Quina você tem 80 números disponíveis em cada cartela. Para fazer a sua aposta, é necessário que você jogue entre 5 a 15 números nessa cartela com os 80 números que estão à disposição.

É claro que quanto mais números você apostar, mais as suas chances aumentam e, dessa forma, você ficará mais perto de acertar o prêmio! Com o aumento dessa probabilidade, aumenta-se também o valor solicitado em uma cartela com mais números jogados.

O valor de uma cartela com 5 números apostados é em torno de R$2,00. Mas, as cartelas com mais números apostados têm seu valor ultrapassando os R$5.000,00.

Há uma possibilidade de você contar com a sorte e nem pensar em alguns números para assinalar no seu bilhete. Isso porque, você pode ir diretamente ao caixa solicitar a Surpresinha, que é o tipo de jogo que sorteia uma numeração pelo próprio sistema e este torna-se o seu bilhete da sorte.

O resultado da Quina conta com 5 números. O ganhador principal leva o valor do maior prêmio, caso acerte todas as 5 dezenas, mas também existem prêmios para quem acertar menos números!

Existe a possibilidade de jogar na Quina de forma online?

Assim como os outros jogos, também existe a possibilidade de jogar na Quina online. No período de pandemia, quando os locais para o público estavam fechados ou extremamente restritos, as apostas continuavam a acontecer, porém, de maneira online. Sendo assim, com esse período, a cultura dos jogos online cresceu relativamente e, por isso, hoje em dia muitos apostadores preferem fazer suas apostas até mesmo sem sair de casa.

Existe uma diferença entre apostar em uma casa lotérica presencial ou apostar online. Na casa lotérica, você consegue apostar em um só bilhete e efetuar o seu pagamento mínimo solicitado. No entanto, quando você aposta de forma online, você não consegue apostar em uma só cartela. É necessário que você faça uma quantia mínima de jogos até atingir o valor mínimo que é de R$30,00.

Por um lado, essa regra é boa, pois você aumenta as suas chances de ganhar, mas, por outro, é ruim, já que você só pode jogar depois de atingir o valor mínimo solicitado.

Veja qual foi o valor do último concurso da Quina e os números sorteados

O último sorteio da Quina aconteceu na quarta-feira dia 30/03/2022. O concurso 5816 teve como dezenas sorteadas os seguintes números: 73, 79, 17, 57 e 28. O valor sorteado foi de R$6,5 milhões!

Quando você ganha na Quina, como consegue retirar o seu prêmio?

Quando você coloca alguns ou todos os números e eles acabam sendo sorteados, existem 2 opções para você fazer a retirada do seu prêmio, desde que você cumpra alguns requisitos e atente-se a onde você pode retirar.

Vamos supor que você tenha acertado os 5 números da Quina. Nesse caso, você precisará dirigir-se a uma agência bancária da Caixa Econômica Federal, pois, provavelmente, o valor do seu prêmio é acima de R$1.900,00. É necessário, ainda, que você leve um documento de identidade com foto e o seu bilhete sorteado.

Caso você não tenha acertado os 5 números, porém, conseguiu acertar algum número, ainda tem direito à premiação. Se o valor é abaixo de R$1.990,00, você pode resgatar o seu prêmio em uma casa lotérica também, portando o seu documento com foto e o bilhete com os números sorteados que você apostou.

Quais são os dias de sorteio da Quina

Os dias de sorteio da Quina acontecem de segunda a sábado e o seu resultado começa a sair a partir das 20h. Para que você consiga apostar no dia, é necessário que faça sua aposta até às 19h do dia em que você quiser apostar.

Jogo da Quina x Quina da Mega Sena

Quando uma pessoa acerta a Quina com os números apostados no jogo da Mega Sena, não é a mesma coisa do que acertar os 5 números do jogo da Quina! Apesar dos acertos serem de 5 números, um jogo não tem ligação com outro. E, por isso, é bom ficar atento na hora de realizar a sua aposta de forma correta.