CrediPronto divulga vagas de emprego em São Paulo

A CrediPronto, especializada em financiamento imobiliário, divulgou novas oportunidades de trabalho em São Paulo. As funções abrangem diferentes áreas da companhia, com vagas exclusivas para PCD. Para participar é importante atender todas as exigências e residir nas cidades onde as chances estão sendo ofertadas. Confira a listagem de empregos e mais informações sobre como se candidatar.

CrediPronto está contratando novos profissionais em São Paulo

Criada pela instituição financeira Itaú, a CrediPronto é especialista em financiamento de imóveis. A companhia possui mais de dez anos de atuação no Brasil e está presente em mais de vinte estados do território nacional. Com novas colocações, a empresa está buscando profissionais capacitados que atendam às exigências das funções abertas. Veja as oportunidades:

Assistente Administrativo exclusivamente para PCD : experiência em áreas administrativas;

: experiência em áreas administrativas; Consultores de Relacionamentos Comerciais Internos exclusivamente para PCD : ensino médio concluído e experiência com atendimentos ao cliente;

: ensino médio concluído e experiência com atendimentos ao cliente; Analistas de Recursos Humanos: formação concluída em áreas relacionadas de preferência em Psicologia e experiência em R & S.

Como realizar seu cadastro

Para quem busca participar do processo seletivo e ocupar uma das funções citadas acima, deverá atender aos requisitos mínimos para candidatura. O processo de seleção e as fichas cadastrais estão sendo feitas por meio do site de inscrição.

A empresa oferece salários compatíveis e uma série de proventos, que incluem vagas efetivas, horários flexíveis, salário fixo, remuneração variável, vale refeição, vale alimentação, plano médico, assistência dentária, seguro de vida, auxílio academia, Day off de aniversário, auxílio creche e PLR até quatro salários.

