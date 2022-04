Curador da FliPenedo estreia programação das oficinas de escrita criativa

Maurício Melo Júnior orienta os caminhos da crônica literária

O jornalista, escritor, documentarista e crítico literário Maurício Melo Júnior apresentou nesta quinta-feira, 28, como se produz uma crônica.

Curador da 1ª Festa Literária de Penedo (FliPenedo), ele recebeu estudantes e iniciantes na literatura durante a oficina de escrita criativa ofertada na biblioteca da Sociedade de Cultura e Arte Popular de Penedo (SCAP).

Dicas como criação de personagem, construção de cenário e contextualização do tema foram passadas aos inscritos na atividade que nesta sexta-feira, 29, será direcionada para a produção de contos, com o escritor Wellington Melo; e no sábado para poesias, com Ricardo Cabús.

A 1ª Festa Literária de Penedo é uma realização do governo Ronaldo Lopes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) em parceria com o Governo de Alagoas, editoras e instituições culturais.

