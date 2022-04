A avaliação feita pelo profissional de recrutamento e seleção durante a entrevista de emprego considera fatores indiretos, além do comportamento do candidato.

Entrevista de emprego: direcione sua narrativa e seu comportamento

Por isso, é importante que o candidato direcione a construção narrativa de maneira objetiva, considerando a sua trajetória profissional até o momento. A ansiedade é inerente à avaliação, entretanto, se o candidato se deixar dominar pelo nervosismo pode ficar aquém do seu potencial durante a entrevista de emprego. Haja vista que a ansiedade pode alimentar um ciclo de autossabotagem profissional.

Analise a sua trajetória e destaque os pontos resolutivos

No entanto, para que se sinta mais confiante, o candidato precisa estudar de maneira direcionada a sua própria trajetória. Sendo assim, analise a sua experiência profissional e verifique quais são os fatores que reforçam o seu potencial profissional e quais são as suas habilidades que podem ser citadas de modo orgânico.

Destaque suas habilidades e conhecimentos

Por exemplo, é de grande importância que fale sobre sua proatividade; capacidade para lidar com fatores externos; alcance de metas; atuação sob pressão; comprometimento com os projetos da empresa; gestão de recursos humanos; elaboração de treinamentos; capacidade de treinar pessoas; poder de persuasão; facilidade para lidar com análise de dados; senso de urgência; inovação; implementações de sistemas, dentre outros aspectos que corroborem a sua vivência profissional.

Defeitos e resoluções

Por outro lado, é cabível que o candidato fale sobre seus defeitos, porém, é igualmente aconselhável que apresente uma solução. Por exemplo, é possível que informe a sua necessidade de atualização sobre um determinado sistema dentro da sua área de atuação; ao passo que você deve informar para a empresa que já está realizando cotações com algumas instituições específicas. Ou ainda, o candidato pode se colocar como uma pessoa que possui dificuldades para falar em público, porém, deseja estudar teatro.

Postura e comportamento

Além disso, é importante para o candidato que direcione o seu comportamento para que ampare a sua narrativa de forma genuína. Sendo assim, evite cruzar braços e pernas; bem como, fale de maneira calma e tranquila; direcione a sua postura; adote um comportamento assertivo.

Analise a trajetória da empresa

Não gesticule excessivamente; mantenha contato visual com a gestão do processo de recrutamento e seleção. Não menos importante, visite o site da organização, conheça a sua missão, visão valores e obtenha mais informações para que você possa direcionar a sua narrativa, bem como para que você possa avaliar a viabilidade da contratação, haja vista que essa análise deve ser feita por todos os envolvidos.