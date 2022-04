(Funcionando) Corrigir Omegle CAPTCHA Sempre Problema no PC/Celular

Omegle é uma das plataformas mais populares onde as pessoas interagem com estranhos em todo o mundo. Usando esta plataforma, os usuários podem facilmente fazer amigos de todo o mundo, mas há um erro muito comum que muitas pessoas já reclamaram. Trata-se do CAPTCHA, que aparece na tela com frequência para que o app fique longe de spammers. Mas também arruina a experiência genuína do usuário. Neste guia, discutiremos como remover CAPTCHA no Omegle.

Você pode estar se perguntando por que esse Captcha aparece no Omegle, o que torna a experiência pior para muitos usuários. Como sabemos, muitas pessoas vêm a esta plataforma para fazer alguns amigos e procurar o seu amor. Mas, além de todas essas pessoas, alguns também são golpistas. É necessário manter a segurança para que não haja nenhum dano à privacidade de terceiros.

Como se livrar do Captcha no Omegle

O Captcha aparecerá apenas quando você usar o site várias vezes simultaneamente. Existem muitas contas no Omegle e algumas delas são usadas por bots, e é por isso que o Captcha é necessário para o site. Mas se você quiser se livrar do Captcha, aqui estão algumas maneiras populares de parar o CAPTCHA no Omegle.

Corrigir Omegle CAPTCHA Every Time Error 2022

1. Desconecte o roteador – Pare Omegle CAPTCHA

Alguns especialistas sugeriram desconectar o roteador ao enfrentar problemas relacionados ao Captcha no Omegle. Às vezes, você ficará restrito a usar esse site, portanto, a melhor opção nessa situação será desconectar o roteador.

Em primeiro lugar, você precisa desligue seu roteador .

. Em seguida, limpe todos os cookies no navegador do seu laptop.

Agora reinicie seu laptop e verifique se o roteador ainda está desconectado.

Em seguida, aguarde cinco a dez minutos e conecte seu laptop ao roteador.

Inicie o Omegle e você descobrirá que o Captcha não o interromperá a qualquer momento enquanto navega nessa plataforma.

Dessa forma, você pode remover facilmente o CAPTCHA no Omegle (não sou um robô no Omegle); se não permanecer eficaz para você, tente algumas outras maneiras fornecidas abaixo.

2. Limpe os cookies do navegador com o programa de software

Existe outra maneira muito popular e eficaz pela qual o CAPTCHA não o interromperá mais. Você precisa limpar os cookies do seu navegador com o programa de software. Deixe-me dizer-lhe como você pode fazer isso.

Antes de tudo, você precisa reiniciar o roteador e verificar se está funcionando ou não.

Se não estiver funcionando, você pode usar os serviços de um programa de software que ajudará a limpar os cookies do seu navegador.

Você pode usar o serviço do CCleaner ou também baixar o aplicativo deles no seu dispositivo.

Agora limpe todos os cookies do navegador com esse programa de software.

Depois disso, inicie o aplicativo Omegle novamente e comece a conversar sem problemas.

É isso; esta é outra maneira popular de parar o CAPTCHA no Omegle. Agora, avance para outro caminho.

3. Use serviços VPN para Omegle

Há muitas pessoas usando serviços VPN para usar o site. O Virtual Proxy também é útil para os usuários alterarem seu endereço IP e ficarem livres de todas as restrições. Como muitos serviços de VPN estão disponíveis na Internet, você pode escolher qualquer um dos serviços deles e começar a usá-los. Você precisa abrir os serviços VPN no seu dispositivo e habilitar a conexão. Em seguida, espere até que ele mude seu IP e inicie o Omegle no seu dispositivo e verifique se o problema foi resolvido ou não.

Se você ainda está enfrentando problemas de solicitação de Captcha, você também pode contar com a ajuda do suporte ao cliente. Sabemos que é uma ideia diferente, mas permanecerá eficaz como as outras. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Omegle enviando um e-mail para eles. Geralmente, eles respondem em algumas horas ou dias, então você precisa esperar até isso. Então, deixe-me dizer como você pode obter a ajuda do suporte ao cliente para resolver vários problemas de CAPTCHA.

Antes de mais nada, você precisa visitar o site oficial da Omegle .

. Em seguida, role para baixo até a parte inferior, onde você encontrará uma opção de Enviar feedback.

Então toque nessa opção.

Agora insira seu ID de e-mail, informe seus problemas em uma descrição e envie seu endereço IP.

Depois de concluir sua mensagem, toque no botão Enviar e aguarde a resposta.

Conclusão:

Então esses são os melhores maneiras de se livrar do Omegle CAPTCHA toda vez que aparece no PC/Celular. Essas idéias permanecem muito eficazes; se você não está obtendo uma solução de uma ideia, você pode tentar outra e se livrar permanentemente de não sou um robô no problema do Omegle. Espero que este guia tenha sido útil para você, se você tiver alguma dúvida, deixe um comentário abaixo.