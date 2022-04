Google tem empregos em São Paulo e Belo Horizonte

O Google, empresa de tecnologia multinacional americana, tem empregos em São Paulo e Belo Horizonte. As oportunidades são exclusivamente para profissionais portadores de deficiência, com vagas para o cargo de Analista de Acessibilidade de Produto. Acompanhe mais informações.

Google anuncia oportunidades para portadores de deficiência

O Google anunciou novas vagas para o cargo de Analista de Acessibilidade de Produto, é a primeira vez que a empresa abre a função para ser atuada por profissionais brasileiros. Os candidatos interessados devem possuir todas as qualificações profissionais que exigem a área, além de ser fluente em inglês.

Visando atender profissionais de todo o Brasil, o processo seletivo ocorrerá de forma online, para facilitar o recrutamento e disponibilizar que os profissionais escolham os recursos que melhor atende suas necessidades para participar da seleção.

Posteriormente a companhia também disponibilizará mais posições de trabalho para os cargos de pesquisadores, programadores e designers UX.

Acompanhe os requisitos exigidos para candidatura nos cargos de Analista de Acessibilidade de Produto:

Experiência em testes de bugs;

Gerenciamento de projetos dinâmicos;

Tecnologia assistivas;

Documentos de Designer;

Planos de Testes Funcionais;

Habilidade em documentação e Gerenciamento;

Mínimo de dois anos de experiência na função;

Framework;

Experiência em trabalho de equipe;

Inglês e português fluente.

Como se registrar

Para fazer parte do time Google, os profissionais portadores de deficiência que atenderem aos requisitos deverão acessar a página de inscrições, e realizar seu cadastro online preenchendo os campos obrigatórios de forma correta. Quanto mais requisitos forem atendidos, maiores as chances de contratações.

Os profissionais interessados nas demais vagas do Google, podem conferir a lista completa disponível através do site de participação.

