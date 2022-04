Guarda Municipal de São Paulo anuncia novo Concurso público com 1000 vagas

No estado de São Paulo, a Prefeitura Municipal de São Paulo anuncia a abertura de um novo edital de concurso público que tem por objetivo o preenchimento de 1.000 vagas para o cargo de Guarda Civil Metropolitano.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos tenham ensino médio completo; idade de 18 a 35 anos; carteira de habilitação (CNH); e altura mínima de 1,70m para homens e 1,60m para mulheres.

A remuneração oferecida será de R$ 2.1 mil, mais,gratificação de trabalho policial de R$ 755 e abono suplementar de R$ 669,

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 05 de maio de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial do Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo – IBADE. O valor da inscrição está fixado em R$56,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante as seguintes etapas:

Provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com 60 questões distribuídas entre as disciplinas de conhecimentos gerais e especificos;

Redação (caráter eliminatório);

Teste psicológico (caráter eliminatório);

Teste de aptidão física (caráter eliminatório);

As avaliações serão realizadas no dia 05 de junho de 2022. O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

I. Atender a demanda social de segurança, garantindo o bem-estar do cidadão no Município de São Paulo; II. Proteger os direitos humanos fundamentais, bem assim o exercício da cidadania e das liberdades individuais e coletivas; III. Preservar a vida, reduzir o sofrimento e diminuir as perdas; IV. Efetuar o patrulhamento preventivo; V. Comprometer-se com a evolução social da comunidade; VI. Capacitar-se para colaborar nos processos de qualificação e aprimoramento profissional; VII. Atender os requisitos estabelecidos na legislação vigente para o exercício técnico-profissional de Guarda Civil Metropolitano; VIII. Exercer o poder de polícia administrativa no âmbito das competências municipais previstas em Lei, quando designado; IX. Proteger o patrimônio ambiental do Município de São Paulo; entre outras atividades.

EDITAL 2022