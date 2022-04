Holocausto: o Campo de Dachau 

Campo de Dachau: um resumo completo

O termo “campo de Dachau” é utilizado para denominar o primeiro campo de concentração empregado pela Alemanha Nazista ao longo do chamado “Holocausto“.

O assunto é abordado por questões de história geral, principalmente em perguntam que relacionam o campo ao seu contexto histórico.

Assim, para que você compreenda o tópico corretamente, o artigo de hoje separou um resumo completo com tudo o que você precisa saber sobre o Campo de Dachau. Confira!

Campo de Dachau: introdução

O campo de Dachau foi criado no mês de março de 1933 e é considerado o primeiro campo de concentração utilizado pelos nazistas.

Durante o período em que esteve ativo, Dachau recebeu mais de cento e oitenta mil pessoas. Dentre elas, podemos citar a presença de inimigos políticos do partido nazista, homossexuais, judeus e ciganos.

Os campos de concentração

Nos campos de concentração criados pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros eram obrigados a trabalhar de forma forçada, uma vez que eram considerados inferiores e indignos de pertencer ao que eles denominavam de “raça ariana”, ou seja, “a raça pura”.

Ainda, além de serem submetidos a trabalhos forçados, os prisioneiros dos campos eram torturados, utilizados como cobaias em experiências nazistas e, muitas vezes, executados.

O idealizador dos modelos dos campos de concentração foi Theodor Eicke, membro do alto escalão do alemão e do partido nazista.

Campo de Dachau: a libertação dos prisioneiros

Quando os aliados começaram a vencer a Segunda Guerra Mundial, eles entraram na Alemanha e destruíram os campos de concentração, libertando os prisioneiros.

Em abril de 1945, ano que marca o fim da Segunda Guerra, registros afirmam que cerca de 60 mil prisioneiros estavam em Dachau naquele momento. Assim, em 1945, tropas americanas chegaram ao campo de Dachau e libertaram todos os prisioneiros que ali estavam.

Porém, devemos destacar que muitos dos indivíduos que haviam chegado até Dachau não estavam mais ali, uma vez que haviam perdido as suas vidas nas mãos dos nazistas.