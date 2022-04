O Ministério da Educação (MEC) lançou programas de formação em áreas estratégicas para o desenvolvimento de competências essenciais na era digital, como a educação financeira e o empreendedorismo.

MEC: formações voltadas ao empreendedorismo na era digital

As formações para o empreendedorismo, em parceria com o Sebrae, foram lançadas com a meta de beneficiar 540 mil professores em três anos (2021 a 2024), destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

A educação financeira na escola pública

Conforme documento oficial da Secretaria-Geral da Presidência da República, em relação à formação para educação financeira, a meta é formar 500 mil professores em três anos (2021 a 2024) e atingir 25 milhões de alunos. No âmbito do Novo Ensino Médio, o Ministério da Educação (MEC) já investiu mais de R$ 2 bilhões no fomento às escolas de ensino médio em tempo integral, apoiando cerca de 1.500 escolas e aproximadamente 312 mil estudantes.

O Novo Ensino Médio está adaptado à era digital

O Novo Ensino Médio pretende atender às necessidades e às expectativas dos jovens, fortalecendo o protagonismo juvenil na medida em que possibilita aos estudantes escolher o itinerário formativo no qual desejam aprofundar seus conhecimentos, destaca a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Itinerários Formativos: formação voltada ao mercado de trabalho

O Programa Itinerários Formativos visa diversificar a oferta de arranjos educacionais que vão ao encontro das demandas da sociedade e dos objetivos de desenvolvimento social e econômico do país, alinhando o projeto de vida do jovem com a perspectiva de sua formação integral e sua inserção no mundo do trabalho. Em 2021, o Programa destinou recursos da ordem de R$ 162 milhões para aproximadamente 13 mil escolas, informa a Secretaria-Geral da Presidência da República.

Programa EJA Integrada à Educação Profissional e Tecnológica

O Ministério da Educação (MEC) também lançou o Programa EJA Integrada à Educação Profissional e Tecnológica, que beneficia quase nove mil estudantes, com investimentos de R$ 26 milhões até 2021.

Além disso, neste momento, está em fase de discussão a efetivação de um projeto-piloto com cerca de 12 universidades federais, que vai implementar diferentes modelos de cursos a distância nas cinco regiões do Brasil. Vale destacar que o Ministério da Educação (MEC) tem previsto um orçamento de R$ 29 milhões para apoiar essa iniciativa.

Bolsas para projetos de intercâmbio cultural e internacionalização da educação superior

Destacam-se, ainda, os projetos de intercâmbio cultural e internacionalização da educação superior, por meio do Programa de Estudantes-Convênio de Graduação (PEC-G) e do Programa de Bolsas de Estudo Stipendium Hungaricum (acordo de cooperação com a Hungria), informa a Secretaria-Geral da Presidência da República.