Penedo recebe atletas para provas de natação no Rio São Francisco e em piscina

Competições organizadas pela FAEAL têm apoio da Secretaria Municipal de Esportes

Decom PMP

Duas competições de natação organizadas pela Federação Aquática do Estado de Alagoas (FAEAL) serão realizadas em Penedo com apoio da Secretaria Municipal de Esportes (SMES).

A primeira competição acontece no próximo domingo, 1º de Maio, data da segunda etapa do Campeonato Alagoano de Águas Abertas 2022.

O percurso definido por representantes da FAEAL tem 3,6 km, com largada na Ilha Recanto do Penedo e chegada na Marina Pública, na Orla dos Pescadores, no Barro Vermelho.

Além da maratona aquática, a parceria entre a FAEAL e a Secretaria de Esportes da Prefeitura de Penedo traz atletas para mais uma etapa do Campeonato Alagoano de Natação.

As provas acontecem no sábado, 30, na piscina do Colégio Imaculada Conceição.

As inscrições para as duas competições são feitas exclusivamente no portal da FAEAL.