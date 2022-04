Prefeitura de Penedo inicia pagamento da folha de pessoal nesta quarta, 27

Salário do funcionalismo pago em dia e dentro do mês trabalhado

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo inicia nesta quarta-feira, 27, o pagamento do funcionalismo relacionado ao mês de abril.

O salário do pessoal efetivo e contratado é pago em dia e dentro do mês trabalhado, compromisso do governo Ronaldo Lopes com os servidores.

O calendário atende inicialmente às categorias da faixa denominada Demais Secretarias. Na quinta-feira, 28, recebem os trabalhadores da Educação e na sexta, 29, o pessoal da Secretaria Municipal de Saúde e os aniversariantes do mês (13º salário).