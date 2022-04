Prefeitura de Penedo recupera acesso à comunidade Sovaco da Ovelha

Rua situada no Barro Vermelho também será beneficiada com asfalto

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo está recuperando vias públicas danificadas pelas chuvas, entre elas a Rua do Bonfim – mais conhecida como Sovaco da Ovelha -, localizada no bairro Santo Antônio.

O trabalho do governo Ronaldo Lopes é realizado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) melhora o acesso para pedestres e regulariza o trânsito de veículos, iniciativa que tem o reconhecimento da população.

“Eu moro aqui há 52 anos, nasci e me criei nessa rua e nunca foi feito nada”, afirma Marineuza Viera, esposa do José Antônio Vieira, popular Maraú. Ele fala que vendeu seu carro porque não tinha condições de trafegar onde reside há 33 anos.

A recuperação do trecho que liga o Alto da Pólvora à Rua do Fogo foi concluída nesta quarta-feira, 20.

Somente com piçarra, onze cargas de caçamba foram utilizadas no reparo feito por máquina patrol do Programa Fortalece Alagoas, equipamento entregue para a Prefeitura de Penedo na gestão do Governador Renan Filho.

Os benefícios ao povo da comunidade do Barro Vermelho também é comemorado por Ariel Santos Alves. Ele tem uma motocicleta e já sofreu escoriações ao cair quando passava entre as erosões que se formam na rua devido as chuvas.

“Há pouco tempo, um entregar de botijão de gás derrapou com a moto aqui. Se não fosse a gente, o botijão ia rolar ladeira abaixo”, diz o morador da localidade que será asfaltada em breve.

A solução definitiva está em processo de licitação do investimento em mobilidade urbana e drenagem pavimentará mais 16 km na cidade que ganhou 10 quilômetros de asfalto por meio da parceria entre a Prefeitura de Penedo e o Governo de Alagoas.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte