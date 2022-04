Vestibular de Medicina 2022/2: Universidade de Vassouras recebe inscrições até junho

O período de inscrição do Vestibular de Medicina 2022/2 da Universidade de Vassouras está aberto. Segundo a instituição, o prazo final para a inscrição varia de acordo com a modalidade de ingresso escolhida pelo candidato.

A seleção conta com duas modalidades de ingresso: provas tradicionais e aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Aqueles que optarem por usar as notas do Enem poderão realizar as inscrições até o dia 1º de junho, enquanto as inscrições para as provas tradicionais seguem até o dia 23 de junho.

Ainda de acordo com a universidade, os interessados devem se inscrever por meio do site do Vestibular.

Segundo o cronograma, a emissão do cartão de confirmação da inscrição está prevista para o dia 28 de junho, também no site da universidade.

Provas

A aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2022/2 para os candidatos que optarem pelas provas tradicionais será no dia 3 de julho, das 9h às 13h30. Conforme a universidade, as provas serão compostas por 60 questões sobre disciplinas do ensino médio. Os candidatos farão também uma prova de redação.

Os gabaritos preliminares serão publicados no dia 3 julho, a partir das 20h. Desse modo, os candidatos poderão interpor recursos no dia seguinte, 4 de julho.

Vagas e resultados

A seleção visa o preenchimento de 139 vagas, sendo 80 vagas são para campo de prática Vassouras e 59 vagas para o de Miguel Pereira.

A Universidade de Vassouras deve liberar as notas será no dia 7 de julho. Os candidatos poderão enviar pedidos de revisão até o dia 8 de julho. Após a análise dos recursos, o resultado final será publicado no dia 12 de julho.

