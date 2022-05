Arauco tem vagas de emprego pelo país; veja os cargos

A Arauco, empresa chilena do ramo madeireiro, anunciou oportunidades de empregos no Brasil. Para concorrer a uma vaga, é necessário apenas que o candidato cumpra os requisitos descritos em cada vaga. Veja mais sobrea instituição e saiba como se inscrever.

Arauco divulga oportunidades de emprego para seleção

A Arauco tem mais de 43 anos no mercado madeireiro com especialização para a fabricação de painéis e celulose, atua no Brasil, Argentina e Chile. Com mais de 68 unidades abertas, a empresa divulgou vagas de emprego a serem preenchidas.

Pertencente ao grupo AntarChile, a empresa conta com cinco fábricas de celulose no Chile e uma na Argentina. Conta também com quatro unidades para fabricação de madeira reconstituída, sendo duas no Brasil e duas na Argentina.

Benefícios

Para aqueles que tiverem interesse em trabalhar na Arauco, a instituição preza pela saúde e qualidade de vida de seus funcionários. É ofertado plano de assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, vale transporte, auxílio farmácia e auxílio estacionamento.

A empresa ainda permite a participação nos lucros e resultados, e para os que tiverem interesse, é ofertado ainda o consignado como um acordo entre empresa e funcionário. Durante as festividades natalinas, todos os colaboradores levam para casa uma cesta com comidas típicas da época.

A Arauco não fornece vale alimentação, pois há restaurante interno para que os funcionários não precisem levar ou comprar suas refeições.

Veja também: Chilli Beans tem vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

Para aqueles que quiserem concorrer a uma vaga de emprego na Arauco, é importante buscar saber quais são as exigências e requisitos necessário. Para saber mais e se candidatar, acesse o link de participação.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as principais oportunidades e processos seletivos do país.