Campanha FAÇA BONITO é lançada em Penedo pela Semdsh

A Prefeitura de Penedo iniciou nesta terça-feira, 11, a campanha FAÇA BONITO para conscientização o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Contra Crianças e Adolescentes.

A abertura foi realizada no Theatro Sete de Setembro pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação (SEMDSH) com o objetivo de mobilizar a sociedade para o tema que está incluído na programação do Maio Laranja.

“A nossa preocupação é com todas as crianças e adolescentes, para juntos podemos fazer uma rede que acolha, proteja e previna sobre abusos e exploração sexual”, ressaltou o Rafael Ferreira, secretário da SEMDSH.

O juiz de direito José Eduardo Nobre Carlos, titular da Vara Cível e da Infância e Juventude de Penedo, destacou a importâncias sobre a formalização de denúncias nas ações de prevenção ao abuso de crianças e adolescentes.

“É preciso denunciar e também quebrar essa cultura de, primeiro, a população julgar a vítima para depois julgar o agressor”, destaca o juiz José Eduardo Nobre.

Durante o evento teve palestra com a Capitã P M Cristiane, Sub Comandante da Patrulha Maria da Penha, que falou sobre o tema Maio Laranja.

“Estou muito feliz em poder participar desse evento tão importante e trazer um pouco do nosso trabalho para os servidores que fazem parte dessa rede”, afirmou a capitã.

18 de maio: Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes

18 de maio é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, data determinada oficialmente pela Lei 9.970/2000, em memória à menina Araceli Crespo, de 08 anos de idade, que foi sequestrada, violentada e assassinada em 18 de maio de 1973.

Fagner Honorato- jornalista Decom (PMP)

Fotos Deywisson Duarte- Fotógrafo Decom (PMP)