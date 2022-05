como solicitar o cartão de crédito sem anuidade?

Os bancos digitais têm ganhado cada vez mais espaço entre os brasileiros. Pensando nisso, o Banco Inter oferece aos seus clientes um cartão de crédito com uma das menores taxas de juros rotativo do mercado. A solicitação do cartão deve ser feita de forma totalmente online.

Vale mencionar que o banco digital também garante cashback em todas as compras realizadas na função crédito. De acordo com o Banco Inter, os usuários com cartão Gold recebem 0,25% de cashback e os usuários do cartão Platinum recebem 0,50%. Já os clientes que utilizam os cartões Black ou Win recebem 1,00% e 1,25%, respectivamente.

O Banco Inter esclarece que no caso dos cartões Gold e Platinum, para receber o cashback a fatura deve estar cadastrada em débito automático. Vale informar que os cartões do banco digital contam com a bandeira Mastercard, sendo possível se beneficiar de todas as vantagens do programa Mastercard Surpreenda.

Saiba como solicitar o cartão do Banco Inter

Para conseguir um cartão de crédito do Banco Inter é necessário ser correntista da instituição. Para isso, basta baixar o aplicativo no smartphone e abrir uma conta inserindo os dados solicitados pelo banco digital. Esse procedimento também pode ser feito pelo site do Banco Inter.

Os usuários que já possuem limite pré-aprovado devem acessar a página de cartões pelo App da instituição, clicar em “Habilitar a função crédito” e em seguida “Ajustar Limite”. Já os clientes do Banco Inter que não possuem limite pré-aprovado precisarão passar por uma análise de crédito. Nesse caso, será preciso preencher os dados financeiros solicitados pelo banco digital.

Na área de cartões o usuário deve clicar em “Solicitar função crédito”. É indicado que os clientes que possuem o último recibo da declaração de Imposto de Renda, último Contracheque/Holerite, extrato ou fatura bancária, importem esses arquivos no aplicativo. Por fim, basta clicar em “Solicitar” e aguardar a análise.

De acordo com o Banco Inter, os documentos citados anteriormente não são obrigatórios, mas contribuem para a aprovação do limite de crédito. Vale ressaltar que a análise do banco digital pode levar até sete dias úteis. Os clientes que não forem aprovados poderão solicitar uma reanálise após 90 dias.

Veja algumas dicas para aumentar o limite de crédito

Seja para conseguir um limite de crédito inicial, ou para aumentar o limite já liberado, existem alguns comportamentos que podem acelerar esse processo. De acordo com o Banco Inter, utilizar a plataforma Inter Invest pode auxiliar o banco digital a conhecer melhor o perfil financeiro do usuário. A plataforma também pode ser utilizada por clientes pessoa-jurídica.

Outra forma de contribuir para que o Banco Inter conheça o perfil financeiro do cliente, é realizando a portabilidade de salário. Com essa função também é possível receber e pagar contas pelo App, além de utilizar serviços como o PIX, TED e DOC sem cobrança de tarifas.

O Banco Inter ainda esclarece que manter a vida financeira em ordem é essencial para a liberação de crédito, tendo em vista a análise feita pela instituição. Sendo assim, é importante manter os pagamentos sempre em dia. Mais informações sobre o banco digital podem ser obtidas em seus canais oficiais.