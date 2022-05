Conheça as microfranquias mais lucrativas de 2022

As microfranquias, são franquias baratas com investimento inicial baixo e uma ótima opção para quem quer iniciar os investimentos neste ramo. Ser dono do próprio negócio, com pouco investimento, é o sonho de muitos brasileiros. Por isso, vamos indicar algumas microfranquias mais lucrativas de 2022, para que você escolha a sua.

Atuar nas microfranquias traz várias vantagens para o empreendedor, como:

Baixo investimento inicial;

Própria para empreendedores iniciantes, pois tem apoio, treinamento e planejamento de negócio;

Retorno do investimento mais rápido;

Modelo de negócio já aprovado no mercado;

Negócio seguro.

Assim, apresentamos na sequência microfranquias lucrativas para investir em 2022.

Microfranquias mais lucrativas para investir em 2022

SMS Digital

Um bom exemplo de microfranquias mais lucrativas de 2022, a SMS Digital é uma franquia de marketing digital, ligada ao setor de comunicação, informática e eletrônicos.

A SMS Digital é pioneira no ramo e trabalha com o envio de mensagens de texto em massa, com objetivo de criar um bom marketing para as empresas. O franqueado precisa apenas captar empresas e realizar o serviço designado.

Capital inicial total começando em R$ 4.990;

Faturamento médio mensal em torno de R$ 10 mil;

Prazo de retorno que vai de 6 a 12 meses.

UGuia

É uma franquia de marketing digital, ligada ao setor de comunicação, informática e eletrônicos.

Oferece serviços de rede social para empresas, em que é possível obter diversas informações sobre elas em um mesmo lugar. Também faz a criação de sites, aplicativos, assessoria e consultoria, bem como cupons, descontos e promoções.

Capital Inicial Total: a partir de R$ 5 mil;

Faturamento Médio Mensal: R$ 6 mil a R$ 15 mil;

Prazo de retorno: 3 a 6 meses.

Camiseta da Hora

Trata-se de uma franquia de camisetas personalizadas, pertencendo, assim, ao setor de roupas.

A saber, cabe ao franqueado vender de forma online as Camisetas da Hora, a partir do seu próprio site, que é personalizado pela franqueadora.

Assim, a franqueadora também se responsabiliza pela logística, desde a produção da camiseta até a entrega ao cliente.

Capital inicial total: a partir de R$ 3.900;

Faturamento médio mensal: Não informado;

Prazo de retorno: 18 a 36 meses.

Information Planet

A franquia oferece viagens ao exterior para estudantes, no setor de turismo e hotelaria.

Assim, é uma agência de turismo que oferece serviços exclusivos para quem quer estudar ou morar em um dos países de língua inglesa que a empresa atende.

Capital inicial total: a partir de R$ 5 mil;

Faturamento médio mensal: Não informado;

Prazo de retorno: 12 a 36 meses.

Amaze Travel

É uma franquia especializada em viagens de formatura, ligada ao setor de turismo e hotelaria.

Assim, além de realizar viagens de formatura, a franquia também atende o setor de viagens pedagógicas para universitários em todo o Brasil.

Capital inicial total: a partir de R$ 4.500;

Faturamento médio mensal: Não informado;

Prazo de retorno: 3 a 24 meses.

+ Ágil

A saber, a franquia oferece serviços de intermediação de operações bancárias, sendo ligada ao ramo de serviços.

Entre os serviços de intermediação de serviços bancários estão: empréstimos consignados, consórcios, seguros, financiamentos, entre outros. A franqueadora oferece suporte operacional sempre ativo para apoiar o trabalho dos franqueados. Além disso, também oferece treinamentos sobre mercados e negócios de forma online para franqueados e colaboradores.

Primeiramente, você deve ter um capital total: a partir de R$ 5 mil. Logo após, sabe-se que o faturamento médio mensal é de R$ 15 mil. Por último, tem-se o prazo de retorno, que gira em torno de 1 a 3 meses.

DryWash

Franquia que oferece serviços de limpeza a seco de automóveis, ligada ao setor de serviços automotivos. Assim, é possível contar com limpeza e lavagem automotiva a seco, sendo a pioneira no mercado.

A franqueadora oferece treinamento ao franqueado, que atenderá a domicílio, captando os seus novos clientes por meio do marketing digital.

Primeiramente, o seu capital inicial total, a partir de R$ 3.300;

Além disso, conta com o faturamento médio mensal de R$ 15 mil;

Por fim, o seu prazo de retorno, que é de 1 a 24 meses.

Home Care Ozanna

É uma franquia de cuidado domiciliar de pessoas enfermas, ligada aos setores de saúde, beleza e bem-estar. Assim, dispõe de cuidadores para pessoas com necessidades de cuidados hospitalares em casa, com um serviço totalmente humanizado para quem está em internação domiciliar.

Em primeiro lugar, o capital inicial total a partir de R$ 5 mil;

Logo após, o faturamento médio mensal, que não informado;

Além disso, conta com o prazo de retorno de 8 meses.

Por fim, essas são apenas algumas opções de microfranquias mais lucrativas de 2022.

Se você é um empreendedor iniciante, vale a pena começar com o ramo das microfranquias. Além disso, se você quer retorno rápido do investimento, as microfranquias são as melhores opções, pois não requerem grandes gastos e os resultados costumam vir de forma muito rápida!