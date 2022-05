Fundação São Francisco Xavier anuncia 34 vagas de emprego

A Fundação São Francisco Xavier, entidade beneficente de assistência social, anunciou 34 vagas de emprego. As oportunidades são destinadas a profissionais que se identifiquem com o perfil da companhia e tenham todos os requisitos da posição pretendida. Veja os cargos e mais informações sobre o processo de contratação.

Fundação São Francisco Xavier anuncia novas oportunidades de trabalho

Criada no ano de 1969, a Fundação São Francisco Xavier é uma entidade beneficente referência em Educação e Saúde. Em busca de novos colaboradores, a companhia está disponibilizando vagas de trabalho em diferentes cidades brasileiras, para se candidatar é necessário atender aos requisitos mínimos e residir nas cidades com vagas disponíveis.

Veja as posições disponíveis para candidatura:

Analista de Sistemas – Ipatinga;

Estagiários em Educação Infantil e Ensino Fundamental – Minas Gerais;

Médico Examinador – Ipatinga;

Motorista Socorrista – Ipatinga;

Analista Financeiro Nível Pleno – Belo Horizonte;

Supervisor de Estágios de Enfermagem – Ipatinga;

Analista de Treinamento e Desenvolvimento nível Sênior – Ipatinga;

Intermédio Intermediário Quimioterapia – Cubatão;

Auxiliar Administrativo de Central Autorizada – Cubatão;

Atendente de Call Center – Ipatinga.

Além de remunerações compatíveis com as funções, os novos selecionados contam com diversos benefícios, como: plano médico, seguro de vida, previdência privada, vale transporte, restaurante interno e assistência odontológica.

Veja também: Seara divulga NOVAS vagas de emprego pelo Brasil

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas na empresa Fundação São Francisco Xavier, será necessário que o profissional resida em cidades onde a companhia possui vagas em aberto, além de atender todos os requisitos mínimos. As inscrições estão sendo feitas através do site de participação.

Quer saber mais sobre os empregos da semana? Acompanhe diariamente as atualizações do Notícias Concursos e fique por dentro de todas as informações e processos seletivos.