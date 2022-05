Fungibilidade da Bitcoin – O que é isso?

Você já ouviu falar sobre a fungibilidade da Bitcoin e se perguntou o que é isso? Se sim, aqui está o que você deve entender sobre a fungibilidade da criptomoeda.

Ao pesquisar sobre a Bitcoin antes de negociar ou investir nela, você se deparará com o termo Bitcoin's fungibility (fungibilidade da Bitcoin). Consequentemente, você vai querer saber mais sobre a fungibilidade da Bitcoin para determinar se ela pode afetar sua negociação ou investimento. Este artigo explica em detalhe a fungibilidade da Bitcoin.

O que é a fungibilidade?

Fungibilidade é a propriedade de um item ou um bem a ser trocado com algo que cumpre uma função idêntica. As pessoas consideram um bem fungível se puderem trocar suas unidades com unidades semelhantes na mesma classe. Os bens fungíveis são indistinguíveis.

Os bens fungíveis têm o mesmo valor de mercado e validade. Por exemplo, 10 libras de ouro equivalem a 10 libras do mesmo metal precioso, independentemente de sua forma. Mercadorias, títulos, moedas fiduciárias, criptomoedas e metais preciosos também são ativos fungíveis.

Fungibilidade explicada

A moeda fiduciária é fungível porque se você emprestou a alguém uma nota de 100 dólares, não importa se ele lhe paga de volta com a mesma nota ou com uma nota de 100 dólares diferente. O valor permanece o mesmo, desde que a transação ocorra dentro dos mesmos instrumentos com funcionalidade semelhante. Assim, o dólar americano é um exemplo de um bem fungível. As notas representam o valor do dólar subjacente.

Da mesma forma, as pessoas consideram o Bitcoin e outras moedas virtuais como ativos fungíveis. Por exemplo, o Bitcoin é um ativo fungível porque cada unidade do BTC tem funcionalidade e qualidade semelhantes. Assim, cada BTC é equivalente a qualquer unidade de BTC.

Essencialmente, o bloco ao qual a rede Bitcoin acrescentou as moedas depois que os mineiros as geraram não importa. Todas as unidades do BTC pertencem a uma blockchain idêntica com funcionalidade semelhante. Mas se alguém forçar a blockchain da Bitcoin para criar outra Bitcoin, as moedas não serão originais porque pertencem a uma rede diferente.

Dinheiro e Fungibilidade

A maioria das pessoas considera Bitcoin um bem digital e dinheiro. Por exemplo, algumas pessoas compram Bitcoin em plataformas e transferem-nas para as carteiras de criptomoedas. Essas pessoas podem manter suas Bitcoins nas carteiras de criptomoedas por anos, esperando que seu valor suba e que possam vendê-las para obter lucros.

Além disso, algumas pessoas utilizam Bitcoin para pagar por serviços e bens, local e internacionalmente. A Bitcoin facilita os pagamentos transfronteiriços devido à sua natureza fungível. Essencialmente, uma unidade Bitcoin carrega o mesmo valor que as outras. É por isso que as empresas e os indivíduos aceitam o pagamento em Bitcoin.

A fungibilidade é uma qualidade vital do dinheiro. O ideal seria que cada unidade da mesma moeda tivesse um valor diferente se esse dinheiro não fosse fungível. Dessa forma, o dinheiro não serviria ao seu propósito como meio de troca.

A divisibilidade é um aspeto crucial da fungibilidade. As pessoas podem comprar a mesma quantia de bens com uma nota de 1$ e 5$ depois de dividi-la em cinco contas de 1$. Uma Bitcoin também deve ter seu poder de compra mesmo depois de dividi-la várias vezes.

Quando se trata de dinheiro, a fungibilidade não é uma propriedade binária. Alguns bens são menos ou mais fungíveis do que outros. A bitcoin é altamente fungível porque é apolítica e sem fronteiras. Além disso, as pessoas negociam este bem virtual quase ao mesmo preço, independentemente de sua localização no mundo.

Ainda assim, diferenças tecnológicas, interferência governamental e atividades criminosas têm ocasionalmente tornado a Bitcoin menos valiosa em alguns lugares.

A fungibilidade do Bitcoin faz dinheiro

A fungibilidade está entre as características que fazem a Bitcoin ganhar dinheiro. Algumas pessoas argumentam que a rastreabilidade da Bitcoin torna algumas moedas menos desejáveis, principalmente aquelas utilizadas pelos seus proprietários em atividades ilícitas ou duvidosas. Assim, alguns prestadores de serviços ou comerciantes poderiam recusá-las para pagamentos. Ainda assim, isto não elimina a propriedade de fungibilidade da Bitcoin. A fungibilidade e a rastreabilidade são coisas diferentes. Cada unidade Bitcoin permanece a mesma, independentemente de seu histórico transacional, uma vez que mantém sua funcionalidade, tecnologia e qualidade. Da mesma forma, uma nota de dólar americano continua sendo um bem fungível mesmo quando os criminosos a utilizam em atividades ilegais.