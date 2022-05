Confira as premissas gerais de oferta de gás natural, de acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Gás natural: premissas gerais de oferta

As ofertas de gás natural, segundo o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, são:

Produção Líquida Nacional processada em UPGNs novas e existentes

Novos gasodutos de escoamento e de transporte

Importação de GNL através de 5 terminais existentes (Baía de Guanabara/RJ, Porto do Açu/RJ, Baía de Todos os Santos/BA, Barra dos Coqueiros/SE e Pecém/CE) e 4 terminais futuros (Terminal de Santos/SP, Terminal Gás Sul/SC, Terminal de Suape/PE e Barcarena/PA)

Importação via GASBOL, Lateral-Cuiabá e TSB trecho 1

Incertezas:

Possíveis novos terminais de GNL além dos que estão em construção

Possíveis novas UPGNs e rotas de escoamento do pré-sal

Conexões de alguns terminais de GNL à malha de gasodutos de transporte carecem de definições pelos empreendedores

Capacidade de suprimento a partir da Bolívia e Argentina

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, no caso dos empreendimentos individuais não conectados à malha, pode haver decisão dos produtores pela conexão à malha integrada para atendimento a maiores volumes de demanda, ampliando o portfólio de clientes.

Premissas gerais de preços e demanda

Conforme informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, os preços de gás natural são estimados pela EPE com base em:

Evolução esperada dos preços do petróleo

Evolução esperada dos preços no Henry Hub e do NBP

Indexação dos contratos por competição gás-óleo ou gás-gás

Participação do gás natural importado no mercado nacional

A demanda por gás natural estimada pela EPE considera:

Gás natural para os setores industrial, residencial e comercial

Gás natural para refinarias e fábricas de fertilizantes

Gás natural para usinas termelétricas existentes e indicativas

As perspectivas de demanda são construídas com base em informações recebidas via INFOGÁS, além de projeções de crescimento do PIB nacional e reuniões com agentes.

As análises de preço consideram também questões geopolíticas que influenciam a indústria do gás natural no mundo inteiro, e as análises de demanda levam em conta a competitividade frente a outros combustíveis substitutos, explica o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Oferta na Malha Integrada PDE 2030 x PDE 2031

O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 informa que foram feitos pequenos ajustes nos projetos de oferta após a crise sanitária da Covid-19.

Considerada a capacidade máxima (30 MMm³/d) no GASBOL foi a mesma premissa utilizada no PDE anterior. A capacidade do terminal de GNL da Baía de Guanabara/RJ foi mantida em 30 MMm³/d, informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.