Grupo Prosegur anuncia 60 vagas de emprego; veja as funções

O Grupo Prosegur, empresa líder em segurança privada, anuncia 60 vagas de emprego. As oportunidades abrangem diferentes áreas da companhia e são voltadas à profissionais que possuem todas as exigências da função que pretende ocupar. Veja os cargos disponíveis para candidatura.

Grupo Prosegur anuncia novas oportunidades de trabalho

Criado há mais de quarenta anos, o Grupo Prosegur está presente em diversos países, estando entre as empresas líderes mundiais em soluções integradas de segurança. Em busca do preenchimento do quadro de colaboradores, a companhia está disponibilizando novas oportunidades de trabalho em diferentes áreas de atuação. Para se inscrever será necessário preencher uma ficha cadastral online no cargo que pretende exercer.

Com base em referências do site InfoJobs, as seguintes vagas estão abertas para inscrição:

Recepcionista Bilíngue – São Paulo;

Analista Bilíngue de Monitoramento – São Paulo;

Analista de Recursos Humanos – Campinas;

Vigilante Chefe de Equipe – João Pessoa;

Vigilante Motorista de Carro Forte – João Pessoa;

Caixa – Ibitinga;

Inspetor de Vigilância – Campinas;

Técnico em Segurança do Trabalho – Cuiabá;

Vigilante Patrimonial Intermitente – João Pessoa;

Analista de Integração de Sistemas Pleno – Lapa;

Executivo de Negócios nível Sênior – Florianópolis;

Analista de Serviços Security – Barro Alto;

Bombeiro – Sorocaba;

Analista de Recrutamento e Seleção nível Júnior – São Paulo.

Veja também: MAG Seguros oferece vagas de emprego no Rio de Janeiro

Como se candidatar

Para ocupar uma das vagas disponíveis no Grupo Prosegur, os profissionais interessados que atenderem todas as exigências da função desejada deverão preencher atentamente sua ficha cadastral de maneira online através do site de inscrição. É necessário preencher atentamente todos os campos obrigatórios, enfatizando suas qualificações profissionais.

Para saber mais sobre as vagas de emprego da semana, acompanhe diariamente as informações atualizadas do Notícias Concursos.