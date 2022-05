O Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 aponta pequenos ajustes nos projetos de consumo de gás natural após a crise sanitária da Covid-19 e traz informações sobre o histórico de preços de gás natural.

Demanda na malha integrada PDE 2030 x PDE 2031

De acordo com as informações oficiais, o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031 identificou maior número de térmicas em sistema isolados, em comparação ao PDE anterior, refletindo no menor volume de demanda na malha integrada no final do decênio.

Possível alteração no fluxo e demanda

Há sinalização de interesse na construção de gasodutos para sua conexão com a malha integrada. Dessa forma, os próximos ciclos do PDE poderão considerar a demanda e a oferta desses sistemas na malha integrada, explica o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Histórico de preços de gás natural

A queda e a recuperação nos preços de gás natural nos mercados nacional e internacional foram catalisadas pela demanda por petróleo e gás natural e pela variação nos preços do petróleo.

Queda e recuperação

De acordo com o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, os preços de gás natural a consumidores industriais no Brasil tiveram expressiva queda ao longo de 2020, com recuperação em 2021.

Queda e recuperação do preço da molécula indexada ao Brent

Queda e recuperação da demanda devido à crise da Covid-19

Diferentes repasses das variações, dependendo da CDL

Com a modernização nas regulações estaduais em curso, diversos agentes produtores e comercializadores têm interesse em acessar o mercado consumidor, o que ampliará a diversidade de agentes, destaca o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Hubs de negociação

O estabelecimento de hubs de negociação poderá levar a uma padronização dos modelos de contratos e ao estabelecimento de portfólios de oferta, ampliando a segurança dos consumidores.

Os preços de gás natural tiveram queda expressiva de 2019 a 2020, porém os preços do óleo e seus derivados também tiveram queda em 2020; suas trajetórias de recuperação afetam a competitividade relativa, informa o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031.

Projeções de Preços de Molécula

Conforme informações do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE) 2031, os valores de break-even da molécula de gás natural nacional consideram ponderação entre os diversos tipos de gás produzidos nacionalmente ao longo do decênio.

Diversos patamares de valor são importantes para balizar os preços:

Preços acima da Equivalência Energética do Petróleo tornam o gás natural pouco competitivo frente a combustíveis líquidos o Contratos atuais seguem a indexação ao Brent, porém partindo de preços menores do que sua equivalência energética.