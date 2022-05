Komfort House abre vagas de emprego pelo país

A Komfort House, referência no comércio varejista, abre vagas de emprego pelo país. A companhia está buscando colaboradores que se encaixem com o perfil das vagas oferecidas, além de possuir experiência profissional e facilidade com o trabalho ao público. Acompanhe mais informações relevantes.

Komfort House anuncia novas posições de trabalho

A empresa Komfort House, especialista em poltronas e sofás, está em busca de colaboradores que atendam as exigências e se encaixem no perfil da companhia. As funções estão disponíveis em várias unidades onde a empresa possui unidades ativas. Para participar da seleção é necessário se candidatar e aguardar as próximas etapas do recrutamento.

Foram retiradas do Infojobs, informações sobre as vagas disponíveis dentro da companhia:

Estoquista – Itapecerica da Serra;

Auxiliar Administrativo de SAC – São Paulo;

Oficial de Manutenção Predial – Itapecerica da Serra;

Técnico em Ar Condicionado – Itapecerica da Serra;

Vendedores regiões Oeste e Norte – Guarulhos;

Vendedores de Loja região Norte – Santo André.

Além de salário compatível ao mercado, a companhia oferece vários benefícios, que podem incluir: comissões, vale refeição e vale transporte.

Como se registrar

Para fazer parte do time Komfort House, os interessados nas funções devem atender às exigências do setor que pretende ocupar, pois somente serão aceitos candidatos que atendam todos os requisitos. As inscrições estão sendo realizadas de maneira online, através do link de participação.

Para se inscrever é importante que o candidato leia atentamente todos os campos obrigatórios da ficha cadastral, preenchendo corretamente todas as perguntas da inscrição.

