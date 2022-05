Leroy Merlin anuncia vagas de emprego; confira os cargos

A Leroy Merlin, referência em materiais de contração, faz saber aos interessados a abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialidades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Com início das atividades no Brasil em 1998, a Leroy Merlin é uma referência no setor de materiais de construção, oferecendo aos seus clientes cimento, acabamento, tijolos, eletrodomésticos e decoração.