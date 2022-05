MadeiraMadeira anuncia vagas para diversas áreas

A loja online de móveis MadeiraMadeira anunciou recentemente a abertura de novas vagas para diversas áreas, dentre elas: logística, tecnologia, comercial e vendas.

Há chances para os cargos d eAnalista Cadastro de Assistência, Analista de Atendimento ao Cliente, Analista de Categoria, Analista de Criação Sênior, Analista de Dados (Planejamento Comercial), Analista de Logística, Analista de M&A PL – Ênfase em Gestão de Projetos, Analista de Marketing PL (Designer Gráfico – Campanhas), Analista de Melhoria Contínua, Analista de Negócios/Key Account, Analista de Operações JR, Analista de Performance de Vendas 3P, Analista de Performance Facebook Ads SR, Analista de Pessoas e Cultura JR, Analista de Planejamento comercial JR, Analista de Processos SR, Analista de Qualidade de Software PL (QA), Analista de Segurança da Informação, Analista Fiscal Pleno, Analista Operações Fornecedores, Analista Protheus Senior, Analista Sênior de Continuidade de Negócios (BCP), Analytics Engineer, Aprendiz de Facilities, Aprendiz em Cadastro de Produtos, Conferente, Coordenador de Logística, Customer Success, Engenheira(o) Segurança do Trabalho, Especialista Comercial de Produtos Financeiros, Especialista de Análise de Projetos e Governança, Especialista de Políticas e Performance de Crédito, Especialista em Marketplace, Especialista em Negócios/Key Account, Especialista Operações, Estágio Comercial Marketplace, Estágio em Categorias, Estágio em Marketplace, Gerente de Categorias (Cozinha), Gerente de Engenharia de Produto, Gerente de Marketing (Performance), Gerente de Marketing Retention, Gerente de Operações, Pessoa Desenvolvedora Front-End Pleno, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, assim como a modalidade de atuação, que pode ser presencial, híbrida e remota.

Os contratados receberão salário compatível com o mercado e terão direito a uma série de benefícios, como Vale Refeição e Alimentação pela Flash Benefícios, acesso ao Gympass, Plano de saúde Unimed Nacional (sem coparticipação), Plano odontológico Amil Dental (sem coparticipação), Seguro de Vida Prudential e acesso ao programa de vantagens com descontos em estabelecimentos e convênio com universidades e escolas de cursos diversos.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão acessar o site https://madeiracarreira.gupy.io/ para cadastrar o currículo.