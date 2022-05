Conforme informações oficiais do Governo Federal, foram lançados dois novos canais de TV voltados para a educação, o “Canal Educação” e o “Canal Libras”.

Ministério da Educação lança o “Canal Educação” e o “Canal Libras”

O Canal Educação leva programação da educação infantil até o ensino superior, já o Canal Libras é voltado para a comunidade escolar surda, destaca o Governo Federal através de sua divulgação oficial. Recentemente ocorreu o lançamento do Canal Educação e do Canal Libras, do Ministério da Educação.

Canal Educação: educação infantil até o ensino superior

De acordo com o Governo Federal, o Canal Educação foi ao ar com uma programação educacional abrangendo temas que vão desde a educação infantil até o ensino superior. A divulgação oficial ressalta que o conteúdo já está sendo exibido no espectro da multiprogramação da TV Brasil, canal público gerido pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).

Capacitação profissional e elevação da taxa de alfabetização

Com o novo canal, o Governo Federal pretende universalizar a educação e elevar a qualidade e a taxa de alfabetização nacional. A iniciativa também é voltada para a capacitação de professores, coordenadores e gestores escolares, além de atender aos anseios dos pais, preocupados com o nivelamento da educação de seus filhos, destaca a divulgação oficial.

Canal Libras: educação inclusiva

Os dois novos canais, em especial o de Libras, vão incluir os estudantes para uma política pública inclusiva, sendo importantes de forma abrangente. De acordo com a plataforma oficial do Governo Federal, para produções, gravações e entrevistas serão utilizados os estúdios da EBC, localizados nas cidades de Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Além disso, para a realização de entrevistas, documentários e demais atrações, as equipes da empresa pública de comunicação deverão se deslocar por todo o país.

Programação

O Governo Federal, informa que a exibição dos novos programas é feita por meio da televisão aberta digital em multiprogramação nas capitais onde a TV Brasil possui transmissoras.

No Rio de Janeiro, Distrito Federal e São Luís, no Maranhão, será sintonizado no canal 2.3. Já em São Paulo será no canal 1.3. O Canal Educação também ficará disponível nos pacotes de TV por assinatura e por meio de satélite para escolas com antena parabólica, destaca a divulgação oficial.

O Canal Libras funciona de forma online

Já o Canal Libras será transmitido pela internet, 24 horas por dia, com o objetivo de exibir conteúdo voltado ao sistema nacional de educação, desde a educação infantil até o ensino superior, universalizando o conhecimento e a informação por meio de uma grade especialmente dedicada à comunidade surda. Parte da programação do Canal Libras também será exibida no Canal Educação, em horários pré-definidos, informa o Governo Federal.