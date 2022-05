Prefeitura de Penedo abre rodovia para escoar água represada na parte baixa da cidade

Intervenção direciona o volume acumulado das chuvas para o rio São Francisco

Secom PMP

Penedo recebeu em menos de 24 horas a maior quantidade de chuva registrada desde 1935, ano em que começou o monitoramento da pluviosidade no município onde mais de 250 milímetros caíram entre a noite de ontem (terça, 24), e esta quarta-feira, 25.

A média recorde causou transtornos como deslizamentos de terra em áreas de encosta, desmoronamento de imóveis (sem vítimas fatais), alagamento de ruas e o transbordamento da lagoa do Oiteiro e dos canais de escoamento do corpo hídrico situado na parte baixa da cidade.

O resultado disso foi a inundação da localidade conhecida como Jatobá e outras áreas do entorno da lagoa, problema que a Prefeitura de Penedo agiu de forma emergencial, abrindo trecho da Rodovia Mário Freire Leahy para direcionar a água em direção ao Rio São Francisco.

O serviço realizado por equipe da Secretaria de Serviços Públicos – um dos órgãos da Defesa Civil Municipal – exigiu uso de máquina do tipo patrol para retirada do asfalto e do sedimento da via que agiliza o tráfego de veículos entre a orla ribeirinha e as saídas da cidade.

O trabalho interditou a rodovia em trecho próximo ao acesso da Coreia até o Oiteiro, com alternativas de passagem por dentro dessas duas comunidades em direção ao trevo da Colina.

A Defesa Civil Municipal alerta para necessidade de maior atenção por parte dos motoristas devido a continuidade de chuvas na cidade, assim como em Alagoas, inclusive para amanhã, conforme previsão mais recente.

A Prefeitura de Penedo está acolhendo pessoas desabrigadas nas escolas municipais Douglas Apratto Tenório e Irmã Jolenta, pontos de entrega de doação de água, alimentos não perecíveis, roupas, colchões, lençóis e itens de higiene pessoal, materiais que o governo Ronaldo Lopes também providenciou, assim com a distribuição de cestas básicas.

A colaboração da população para pessoas afetadas pelas chuvas em Penedo também pode ser feita na sede da prefeitura, no CRAS do Oiteiro e no Theatro Sete de Setembro.

Texto e fotos Fernando Vinícius