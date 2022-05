redução anunciada pela Petrobras ainda não foi repassada

A Petrobras anunciou que o preço médio do botijão de gás de 13kg vai baixar em todo o país. O anúncio foi feito há pouco mais de três semanas, mas a redução ainda não foi repassada pelo trabalhador. É o que indicam os dados oficiais divulgados pela própria Agência Nacional de Petróleo (ANP) na última semana.

A Petrobras anunciou que a redução do preço do gás de cozinha seria de 5,58% e já teria sido repassada para as distribuidoras de todo o país. Os dados da ANP, no entanto, mostram um cenário contrário no bolso dos cidadãos. Nas últimas semanas, o que se viu foi um aumento no valor do botijão de 13kg em quase todo o país.

O último boletim de preços divulgado pela ANP foi revelado ainda na última semana. Os dados mostram que o preço médio nacional do botijão de gás é de R$ 113,50. Em alguns lugares, o preço é menor do que este, e em outros, o preço é maior. Entretanto, todos eles estão próximos desse patamar.

Recentemente, um estudo da Fundação Getúlio Vargas (FGV), mostrou que a redução do preço anunciada pela Petrobras deveria ter impacto direto no preço que é repassado ao consumidor. O economista Alberto Ajzental, aliás, chegou a dar números concretos. Ele disse que a decisão da estatal diminuiria o valor médio do botijão entre R$ 3 e R$ 6,50.

Por que a queda ainda não aconteceu?

Em entrevista para a emissora CNN Brasil, o economista explicou o porquê de a queda ainda não ter sido repassada ao consumidor. De acordo com ele, a decisão acontece por uma questão de competitividade da indústria.

“Quando se fala em aumento e queda de preço, a subida sempre será quase que imediata. Para ter a queda no valor, o varejista quer ver se consegue ganhar um pouco de margem, então não deixa cair de imediato”, disse ele.

“Ele (o varejista) olha para a concorrência primeiro para ver se reduz o custo. Isso é normal no mercado. O que faz o movimento nos preços é a competição dos distribuidores”, disse o economista da FGV na entrevista para a CNN.

“Não acredito que essa queda toda seja repassada. Para o consumidor sentir uma melhora no bolso, teria que ter uma queda dramática, de 15% a 20%. Isso faria com que eles entrassem na concorrência para atrair mais clientes”, diz Ajzental.

Vale gás

Vale sempre lembrar que o preço médio do botijão de gás tem total impacto no valor dos pagamentos do vale-gás nacional do Governo Federal. Pela lei do programa, o Planalto tem obrigação de pagar sempre ao menos a metade da média nacional para a população.

Caso a média nacional de preços do botijão de gás seja de R$ 100, por exemplo, então o Governo Federal precisaria repassar, ao menos, R$ 50 para os usuários que fazem parte da folha de pagamentos do programa.

Desse modo, quando o preço médio sobre, o valor do vale-gás nacional também sobe. Quando o valor médio cai, o valor do projeto também cai. A próxima liberação do benefício social só deverá acontecer no próximo mês de junho.