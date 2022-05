SIMPAR abre vagas de emprego e estágio em São Paulo

A SIMPAR, uma holding brasileira que controla mais sete empresas, anunciou recentemente que está com vagas abertas em São Paulo. Algumas vagas são para estagiário e não requerem experiência. Veja as oportunidades a seguir e confira como realizar a inscrição.

SIMPAR anuncia vagas de empregos e estágios disponíveis para seleção

Fundada em 2020, a SIMPAR controla mais sete empresas com gestão independente, atuando nos setores de mobilidade, logística, concessões, saneamento e serviços financeiros. A organização que conta com uma equipe de mais de 36 mil colaboradores, anunciou recentemente que está com oportunidades abertas.

Veja abaixo as oportunidades e saiba como se candidatar.

Advogado (São Paulo);

Analista de Atendimento ao Colaborador (Mogi das Cruzes);

Analista de Benefícios (Mogi das Cruzes);

Analista de Infraestrutura (Mogi das Cruzes);

Analista de Planejamento Financeiro (São Paulo);

Banco de Dados PCD (Mogi das Cruzes);

Consultor de Recrutamento e Seleção (Mogi das Cruzes);

Coordenador de LGPD (Mogi das Cruzes);

Coordenador Jurídico Civil (Mogi das Cruzes);

Especialista de Gestão Financeira (Mogi das Cruzes);

Mecânico de Empilhadeira (Limeira);

Estágio em Gestão de Metas (São Paulo);

Supervisor Administrativo (Mogi das Cruzes);

Estagiário de Recrutamento e Seleção (Mogi das Cruzes);

Especialista de Recursos Humanos (Mogi das Cruzes);

Arquiteto SAP (Mogi das Cruzes).

Veja também: Chilli Beans tem vagas de emprego pelo país

Como se inscrever

As vagas acima são apenas algumas das anunciadas pela SIMPAR, acesse o link de participação e confira o restante das oportunidades. Importante ressaltar que é necessário que o candidato possua os requisitos descritos no anuncio para concorrer.

Quer saber mais sobre as vagas de emprego da semana? Acompanhe diariamente o Notícias Concursos e tenha em primeira mão as principais oportunidades e processos seletivos do país.