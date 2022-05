Unifesspa abre período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado 2022

A Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (Unifesspa) abriu nesta segunda-feira, dia 16 de maio, o período de inscrição do Processo Seletivo Simplificado 2022. De acordo com o edital, as vagas ofertadas são remanescentes do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) 2022/1.

Segundo o documento, os interessados podem se inscrever até o dia 19 de maio, por meio do preenchimento de formulário eletrônico disponível no site da Unifesspa. As inscrições são gratuitas.

O edital estabelece ainda que a seleção dos inscritos será feita exclusivamente através do aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). Desse modo, a universidade vai aceitar as notas das edições do exame de 2017 a 2021.

Vagas e resultado

A oferta total da Unifesspa para o Processo Seletivo Simplificado 2022 é de 479 vagas para 42 cursos de graduação da universidade. Portanto, as vagas são para cursos ministrados nos seguintes campi: Marabá, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara.

As vagas são para os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Jornalismo, Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Matemática, Ciências Biológicas, Engenharia Florestal, Letras Língua Portuguesa, Geografia, História, Medicina Veterinária, Ciências Sociais, Ciências Naturais, Engenharias (da Computação, Elétrica, Mecânica, Química), Física, Geologia, Química, Sistemas de Informação, Ciências Econômicas, Letras Inglês e Letras Português.

Segundo o cronograma, a divulgação do resultado final deve ser feita até o dia 10 de junho, enquanto os aprovados devem se matricular no período de 1º a 7 de julho.

