5 truques com limão na faxina

Você sabia que o limão, além de ser uma fruta usada para preparar alimentos e fazer sucos, ainda pode ser usado na limpeza da casa? Por isso que hoje, nós vamos ensinar alguns truques que podem ser usados com o limão na faxina da casa.

Antes de tudo, vale dizer que você pode utilizar o limão na limpeza pois ele possui propriedades ácidas. Isso signifique que ele atuam como bactericida, além de ser um excelente inseticida. Ótimo também para limpar aquelas manchas mais profunda e retirar cheiros ruins da casa.

5 maneiras de usar o limão na hora da limpeza

Confira como limpar fazendo uso da fruta ácida e super útil:

1. Usando limão para eliminar manchas de ferrugem

A ferrugem ocorre na casa, principalmente em metais, através do processo de oxidação.

Sendo assim, para eliminar a ferrugem, coloque o suco do limão em cima das manchas enferrujadas e esfregue com uma esponja de pia ou, até mesmo, com uma escova.

Mas, se o local das manchas de ferrugem for fácil de ficar com marcas de arranhões e riscos, opte por usar no lugar da esponja ou escova um pano macio, esfregando sobre a superfície.

Por outro lado, se as manchas forem mais antigas, tente fazer uma misturinha contendo suco de limão, bicarbonato de sódio e 1 pitada de sal. Deixe a mistura agir de um dia para outro e, no dia seguinte, limpe com um pano úmido.

2. Usando limão para tirar odores

O limão é excelente para tirar odores dos equipamentos de cozinha, por isso você pode usar para limpar qualquer item como:

Umidificadores de ar: para tirar o odor de mofo, coloque 3 colheres de chá de suco de limão, no compartimento de água. Além de umedecer o ar da casa, ainda irá retirar o cheiro de mofo do aparelho;

Purificador de ar: coloque em uma panela a canela, bicarbonato de sódio e raspas de limão. Deixe ferver embaixo do purificador de ar, e elimine os cheiros de gorduras e de comidas preparadas em dias anteriores;

Geladeira: para eliminar o mau cheiro da geladeira, coloque ½ limão cortado em um pires e deixe por uma semana. Troque após passar a semana, substituindo essa metade de limão;

Acúmulo de lixo: o mau cheiro causado pelo lixo em excesso pode ser eliminado com uma mistura de suco de 1 limão e 2 colheres de chá de bicarbonato de sódio. Coloque essa mistura em um balde com água e passe um pano umedecido nos locais de mau cheiro.

3. Usando limão na faxina para tirar manchas

Se o seu problema são manchas de sabão em torneiras, chuveiros, paredes, box de banheiro, pias, entre outros lugares, saiba que o limão pode tirar todas elas!

Para remover as manchas, pegue uma esponja umedecida com água e detergente neutro e faça bastante espuma na peça a ser limpa. Esprema limão em cima da espuma e deixe agir por alguns minutos. Retire essa espuma com um pano umedecido em água.

Você pode usar essa receita também para retirar manchas de qualquer tipo, principalmente de água das paredes.



4. Usando limão para limpar peças cromadas e de cobre

Para limpar peças cromadas, passe uma esponja de pia umedecida com água e detergente neutro. Coloque o suco de limão nesta mistura e um pouquinho de sal. Esfregue nas peças e você terá um brilho perfeito.

Para limpar as peças de cobre, coloque um limão no micro-ondas por 10 segundos. Corte a fruta ao meio e coloque metade em um pote com sal. Esfregue o limão com força nas peças de cobre. Depois de limpas, lave com água e seque normalmente.

Mas cuide, pois, se a peça não for de cobre, ela poderá ficar manchada.

5. Usando limão para fazer alvejante

O limão pode ser um alvejante natural para suas roupas. Para isso, basta você espremer alguns limões até obter meia xícara de suco. Coloque o suco de limão em um balde com aproximadamente 4 litros de água quente e as roupas brancas.

Deixe a mistura agir por 2 horas e, logo após, coloque na máquina e lave normalmente.

Agora que você já sabe como usar limão para a limpeza da casa, comece a usar o limão e deixe os produtos industrializados fora do seu lar.

Por fim, tome muito cuidado e lave bem as mãos ao mexer com o limão, pois ele pode, em contato com o sol, manchar a sua pele e, em situações mais graves, causar queimaduras. Com a precaução necessária e a atenção aos detalhes ensinados aqui, com certeza sua casa ficará muito mais limpa e longe de bactérias!