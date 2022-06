Acer atualiza seu PCs ConceptD com chips Intel Core de 12ª geração e placas de vídeo Nvidia RTX

A Acer anunciou novos modelos em sua linha profissional de computadores para criadores ConceptD. O notebook ConceptD 5, a mini estação de trabalho ConceptD 500 e o desktop de formato pequeno ConceptD 100 agora incluem os mais recentes processadores Intel Core de 12ª geração e placas de vídeo Nvidia.

O destaque são os notebook ConceptD 5 e ConceptD 5 Pro, que agora oferecem uma tela OLED de 16 polegadas. Projetados para lidar com modelagem CAD grande e complexa e criação de conteúdo digital avançado, eles renderizam de forma estável vídeos com resolução de até 6K, processam animações 3D sem esforço e oferecem a melhor codificação e qualidade de imagem para transmissões ao vivo.

Os modelos estão equipados com os mais recentes componentes de alto desempenho, incluindo um processador até o Intel Core i7-12700H de 12ª geração e uma potente placa de vídeo para notebooks GeForce RTX – a placa de vídeo GeForce RTX 3070 Ti é encontrada nos modelos CN516-73G, enquanto a mais potente Nvidia RTX A5500 é apresentada nas configurações Pro (CN516-73P).

Também incluem até 32 GB de SDRAM LPDDR5 rápida e até 2 TB de armazenamento SSD NVMe PCIe Gen 4 M.2 ultrarresponsivo. Manter toda essa energia funcionando de maneira fria e eficiente é um design térmico avançado; entradas de ar e saídas de exaustão estrategicamente posicionadas geram um “Vortex Flow” aerodinâmico dentro do dispositivo, enquanto três ventoinhas de resfriamento eficientes reduzem os níveis de ruído para menos de 40 dBA.

Desktop ConceptD 500

Os desktops ConceptD 500 apresentam um design moderno minimalista branco com uma iluminação âmbar. Com Windows 11, os modelos mais recentes (CT500-53A) incluem a tecnologia mais atual da Intel e Nvidia, incluindo um processador Intel Core i9 de 12ª geração e uma opção de placa de vídeo – Nvidia RTX A4000 ou GeForce RTX 3070.

Com até 128 GB de memória DDR4 3200Mhz, armazenamento SSD M.2 Gen 4 de até 4 TB e HD de até 4 TB, ele oferece todo o desempenho e armazenamento necessários para os aplicativos de design 2D e 3D mais exigentes em termos de recursos. O ConceptD 500 funciona de maneira fria e silenciosa; a entrada de ar frontal otimiza o resfriamento e os níveis de ruído são mantidos em menos de 40 dbA – tão silencioso quanto uma biblioteca.

Uma gama completa de portas para conexão com periféricos está localizada na parte traseira e frontal da unidade para facilitar o acesso. Os profissionais podem transferir arquivos rapidamente com uma porta USB tipo C (10 Gbps) ou um leitor de cartão SD integrado e conectar-se de forma rápida e segura à internet por meio de sua conexão LAN de alta velocidade com velocidades de até 2,5 Gbps.

Desktop ConceptD 100

O ConceptD 100 da Acer é um desktop compacto, ideal para profissionais criativos de pequenas e médias empresas. Seu tamanho pequeno torna ideal para qualquer escritório. Também apresenta um design minimalista branco com bordas arredondadas sutis, um painel superior de madeira falsa e uma faixa de luz âmbar ao longo do painel frontal para uma aparência elegante e conveniente.

Desenvolvido para criadores de conteúdo 2D e 3D individuais, bem como estúdios de design de pequeno a médio porte, apresenta componentes poderosos adequados para design gráfico, modelagem 3D leve, cargas de trabalho CAD e BIM.

Os modelos mais recentes (CM100-53A) agora oferecem um processador Intel Core i5 ou Core i7 de 12ª geração e uma placa de vídeo Nvidia T400 ou T10001. Eles suportam até 128 GB de memória DDR4 3200 Mhz, um HD 7200 RPM de até 2 TB e um SSD PCI-e/Gen 4 M.2 de até 2 TB.

As portas na parte frontal e traseira facilitam a conexão a uma ampla variedade de periféricos para que os criadores possam transferir arquivos rapidamente com uma porta USB tipo C (10 Gbps) ou um leitor de cartão SD integrado. Também inclui uma conexão LAN de alta velocidade com velocidades de até 2,5 Gbps para uma conexão rápida e confiável à internet. Além disso, os recursos térmicos avançados o mantêm frio e os níveis de ruído também são mantidos em menos de 40 dbA.