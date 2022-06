Amaggi abre 62 vagas de emprego no país

A Amaggi, empresa atuante na produção agrícola e demais processos no ramo, anuncia vagas para trabalhadores em todo o Brasil. A seguir, são detalhadas as funções disponíveis para novos profissionais, conhecimentos requisitados, benefícios e vantagens, locais de atuação e o procedimento de inscrição.

Amaggi anuncia vagas de emprego no país

Os cargos com vagas oferecidas pela Amaggi possuem requisitos e atribuições que selecionam profissionais com nível de escolaridade de nível médio ao superior, com experiência e conhecimento em Elétrica, Segurança do Trabalho, Manutenção, Transporte e mais.

Em conjunto com os valores de remuneração esperados pelo mercado atual, a empresa garante aos seus futuros colaboradores benefícios e vantagens, dentre eles assistências médica e odontológica, seguro de vida, vales alimentação e transporte, previdência privada e participação em lucros e/ou resultados.

A seguir, estão listadas as principais vagas oferecidas pela empresa, com seu respectivo local de atuação, de acordo com dados coletados do site Vagas.com:

Eletr. Industrial (Sinop / MT);

Téc. Em Seg. do Trabalho (São José do Rio Claro / MT);

Anal. Transporte Rodoviário (Primavera do Leste / MT);

Jovem Aprendiz (Cerejeiras / RO);

Trainee Originação (Maringá / PR);

Coord. De Manutenção (Comodoro / MT);

Assist. De Saúde e Seg. do Trabalho (Comodoro / MT).

Como realizar a inscrição

Preenchendo os requisitos necessários para ingressar na carreira oferecida pela Amaggi, os profissionais devem concluir o processo de inscrição no link de participação.

