Baixe o VLC Media Player para Windows 11 gratuitamente na loja

O VLC é um media player gratuito que pode ser baixado para o seu computador. O VLC é um media player que funciona em uma variedade de plataformas, incluindo Windows, macOS, Ubuntu, Android e iOS. Todos os principais sistemas operacionais são suportados. No Windows 11, você pode obter o media player VLC gratuitamente e assistir seus filmes e programas de TV.

O media player VLC está disponível para download gratuito na Windows 11 App Store. Você pode baixar aplicativos do Windows e aplicativos Android no seu PC usando a Windows 11 App Store, que combina a Amazon App Store e a Microsoft Store. Este artigo mostrará como baixar o player VLC da loja de aplicativos do Windows 11.

VLC Media Player para Windows 11

Vejamos como obter um player VLC na loja de aplicativos do Windows 11.

Recursos do VLC Player

O player VLC é provavelmente um dos melhores players de mídia que você pode baixar no seu PC. O software está disponível gratuitamente e pode ser baixado em todos os principais sistemas operacionais.

Você pode reproduzir arquivos, discos, webcams, fluxos e dispositivos com o player VLC. Além disso, o aplicativo não possui nenhum spyware, rastreamento de usuários ou anúncios na interface. A decodificação rápida de hardware permite a reprodução de vídeos sem buffer.

O player VLC reproduz todos os formatos de vídeo, música e outros. Outros recursos do player VLC incluem configuração sobre o vídeo, filtros de vídeo, filtros de áudio, sincronização de legendas e vários outros.

Requisitos do sistema VLC Player

Seu sistema precisa atender a determinados requisitos de sistema para poder baixar e executar o player VLC. O player VLC é executado em todas as versões do Windows. Tudo o que você precisa garantir é que está executando em qualquer versão posterior do Windows a partir do Windows XP SP3. O player VLC é executado em todos os Windows do Windows XP SP3 ao Windows 11.

Baixando e executando o VLC Player no Windows 11

Você pode baixar facilmente o player VLC no seu Windows 11 na loja de aplicativos/Microsoft Store. A Microsoft Store tem a maioria dos aplicativos disponíveis para Windows. Ele possui um player VLC e você pode baixá-lo na loja. Para instalar o player VLC da loja de aplicativos do Windows 11, siga as etapas abaixo-

Abrir Menu Iniciar e procure Loja Microsoft. Abrir Microsoft Store em seu computador.

No Loja Microsoft, procurar por VLC . Selecione o primeiro aplicativo que aparece.

Você verá o gratuitamente botão aparecer aqui. Clique nele para baixá-lo e instalá-lo em seu PC.

Depois que o aplicativo estiver instalado no seu PC, você poderá executá-lo.

Vá para o menu iniciar e procure por VLC e abra-o.

Desinstalando o VLC

Se você não quiser mais usar o VLC no seu PC com Windows 11, pode preferir desinstalá-lo. Para desinstalar o VLC, siga as etapas abaixo-

Abra o definições do seu computador.

No definições, vá para o aplicativos seção da barra lateral esquerda e, em seguida, clique em Aplicativos e recursos .

Aqui procure por VLC, e selecione-o. Agora clique nas três elipses no VLC e, em seguida, clique em Desinstalar e o aplicativo será desinstalado do seu PC.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Resumindo

O VLC Player pode ser baixado da loja de aplicativos do Windows 11 dessa maneira. Seguindo as etapas acima, você pode instalar e desinstalar o media player VLC no seu computador Windows 11. Qual é o nome do seu outro media player preferido? Por favor, conte-nos na seção de comentários abaixo.