Caixa Tem: problemas com o aplicativo? Saiba o que pode ter acontecido e como resolver

Recentemente, a Caixa Econômica Federal lançou o aplicativo Caixa Tem, utilizado para acesso dos usuários a sua poupança social digital. Por meio desta plataforma, o cidadão tem a possibilidade de receber alguns pagamentos, como, por exemplo, o Auxílio Brasil e o saque extraordinário do FGTS de até R$ 1 mil.

Ademais, o aplicativo também disponibiliza, atualmente, a contratação de empréstimos por meio do SIM Digital. No programa, o cidadão poderá efetuar empréstimos de até R$1.000, com juros de menos de 2%.

Nesse sentido, confira, a seguir, como acessar a sua conta no aplicativo, e alguns problemas que podem impedir o seu acesso e veja como resolver.

Passo a passo para acessar a conta

1) Baixe o aplicativo no seu celular

Clique aqui para baixar o app para celulares Android

Clique aqui para baixar o app para celulares iOS (Apple)

2) Faça o login

Inicialmente, o acesso é feito com o seu CPF e uma senha numérica que você irá cadastrar na primeira vez que usar o aplicativo.

3) Confirme o número do seu celular

Durante o primeiro acesso, o usuário vai receber um código em uma mensagem SMS para confirmar sua identificação. Basta informar o número do seu telefone e depois digitar, no aplicativo, o código recebido dentro.

4) Use os serviços

Após efetuar o cesso, basta clicar no serviço que você deseja utilizar.

Esqueceu a senha?

Antes de mais nada, é importante destacar que o acesso ao aplicativo Caixa Tem é feito com o CPF e uma senha numérica (seis dígitos). Em caso de perda da senha, é possível comelar um processo para recuperação e criação de uma nova.

Veja, a seguir, o passo a passo:

Ao acessar o app do Caixa Tem (Android | iOS), clique em “Recuperar Senha”; Insira o CPF no campo indicado, marque a opção “Não sou um robô” e clique em “Continuar”; As instruções para a recuperação da senha serão enviadas para o endereço de e-mail cadastrado; Acesse o seu e-mail cadastrado, e clique em “Link para redefinir credenciais”; Siga as instruções solicitadas e crie uma nova senha. Ela deve ser numérica, com ao menos seis dígitos, e não pode ser igual ao CPF, possuir repetições ou ser a sua data de nascimento; Clique em “Continuar” para validar o processo e faça o login na plataforma com a nova senha.

Bloqueio do aplicativo

O Caixa Tem pode ser bloqueado por alguns motivos – sobretudo relacionados à segurança. Entre estas razões estão:

Irregularidades no cadastro: Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro.

Nesse caso, um aviso para procurar uma agência da Caixa surge logo após a tentativa de login no aplicativo. Para resolver a situação, é necessário dirigir-se uma agência com documento de identificação e pedir a regularização do cadastro. Muitos CPFs cadastrados em um mesmo número de celular : Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos.

: Por questões de segurança, há limite de quantidade de pessoas usando o mesmo celular. Nesse caso, de acordo com a Caixa, é só pedir, em uma agência, a exclusão dos CPFs que não precisam acessar o Caixa Tem de seu telefone. Lembre-se de levar um documento de identificação pessoal e os números dos CPF que deverão ser excluídos. Um mesmo CPF cadastrado em muitos celulares: Uma mesma pessoa (CPF) não pode acessar a conta em diversos celulares, por isso há limite de quantidade de celulares que podem ser utilizados por um mesmo usuário. Nesse caso, a orientação da Caixa é ir a uma agência com um documento de identificação pessoal e pedir a exclusão dos celulares que você não mais usará para acessar o aplicativo.

Como transferir o dinheiro através do aplicativo? Após a liberação dos valores, o cidadão pode transferir o montante da seguinte forma: Primeiramente, abra o aplicativo; Em seguida, clique em “Transferir dinheiro”; Aqui, o cidadão terá duas opções. Ele pode optar por inserir dados de uma nova conta bancária, ou ele pode selecionar um dos favoritos que já estão registrados no sistema do próprio app. Caso escolha a primeira opção, digite agência, banco, conta, dígito e o valor que deseja transferir. Também será necessário informar o tipo da conta, o CPF e o nome de quem receberá. Logo depois, confira os dados e confirme a transferência. Por fim, o cidadão terá a opção de salvar o comprovante do processo no celular. Ele ainda poderá compartilhar o documento com um perfil do WhatsApp, por exemplo.