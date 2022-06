Como escolher um cartão de crédito? Entenda quais são os critérios a serem levados em conta

De fato, a economia continua a se recuperar lentamente e, como resultado, os cidadãos brasileiros ainda enfrentam dificuldades econômicas. Por isso, poder escolher um cartão de crédito que atenda a todas as suas necessidades momentâneas pode ser a chave para sair do sufoco. Confira como fazer com a matéria deste sábado (11) do Notícias Concursos.

Como escolher um cartão de crédito que atenda às suas reais necessidades financeiras em apenas alguns passos

Os emissores de cartões estão prontos para começar a atrair os consumidores com condições favoráveis ??e a promessa de dinheiro fácil. Como tal, é importante entender como escolher um cartão de crédito que realmente valha a pena em meio à crise da pandemia e credores afrouxando um pouco seus padrões.

Dessa forma, veja: Menor de 18 anos pode abrir conta digital? Entenda

De fato, ofertas de muitos produtos financeiros atraentes podem ser encontradas em vários sites na Internet. Portanto, para obter os melhores resultados, você precisa ser um pouco exigente.

Antes de enviar uma proposta de cartão de crédito, avalie a oferta para garantir o melhor negócio para sua situação financeira. Para ajudar, listamos 3 coisas simples abaixo que ajudarão você a fazer escolhas mais confiantes.

1.Escolha um cartão com um programa de recompensas que você realmente usará

Muitos emissores de cartões de crédito tentam atraí-lo com a promessa de programas de recompensas. Mas antes de decidir, certifique-se de usar a recompensa real. Se você estiver mais interessado em dinheiro de volta, não receba um cartão com milhas.

Além disso, preste atenção aos termos do bônus, pois alguns cartões anunciam que você pode receber 5% em dinheiro de volta. No entanto, mais tarde descobre-se que você só recebe esse valor em determinadas categorias, alternando ao longo do ano.

Portanto, confira: Vai fazer uma compra PJ? Aprenda como solicitar cartão de crédito do Banco Inter para empresa

2.Como escolher um cartão de crédito avaliando uma anuidade

Não há como escolher um cartão de crédito sem avaliar as taxas cobradas pela anuidade. Essa taxa geralmente é dividida em 12 parcelas, sendo que a mensalidade é cobrada junto com os demais valores de compra na fatura.

Além dessa taxa, verifique também a taxa do cartão para cada transação, pois isso pode acontecer, por mais inconcebível que pareça. Outro ponto a considerar é a taxa de juros.

3.Limites oferecidos pelo cartão

Todos devem saber qual é o seu limite, o valor máximo que podem gastar agora e pagar no futuro. Ao mesmo tempo, o cartão de crédito não é uma opção devido ao alto valor dos limites que oferece, pois é preciso lembrar que o dinheiro gasto é um empréstimo a ser quitado o mais rápido e com o menor custo possível.

É melhor evitar colocar um limite muito alto no cartão, pois é fácil acumular dívidas que acabam sendo uma enorme bola de neve que não podemos pagar. No entanto, nesse sentido, os melhores produtos financeiros serão aqueles que se adequarem às condições de compensação.

Então, faça sua pesquisa antes de se comprometer a contratar um produto financeiro. Você pode escolher um cartão de crédito ideal que corresponda perfeitamente às suas necessidades atuais. Compare e escolha o que provavelmente lhe trará mais benefícios.

Portanto, saiba mais: Pix em processamento Caixa: veja como proceder caso apareça essa mensagem