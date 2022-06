Honda anuncia abertura de diversas oportunidades de emprego

Já imaginou trabalhar em uma das maiores montadoras do mundo? Esta pode ser a sua chance, já que a multinacional Honda anunciou recentemente a abertura de diversas oportunidades de emprego para sua fábrica de Sumaré, uma das cidades mais importantes da Região Metropolitana de Campinas, em São Paulo. Há, também, postos disponíveis para atuação na capital paulista.

As chances são para as áreas de Marketing, Gestão de Projetos, Arquitetura de TI, entre outras, sendo que todas as vagas são elegíveis para Pessoas com Deficiência (PCD). Os interessados poderão concorrer aos cargos de Analista de Tesouraria, Consultor Comercial, Analista de Engenharia de Compras, Analista de Compliance, Analista de Planejamento Estratégico, Analista de Sistemas Pl (Gestão de Projetos), Analista de CRM Sr, Analista de ITBP PL, Analista de Marketing Pleno (Gestão de site/ Digital Marketing), Arquiteto de TI Sr, Analista de Negócios e Requisitos Pl, Analista de Segurança da Informação Sr, Analista de Infraestrutura de TI Pl, entre outros.

Os requisitos variam de acordo com a posição desejada, mas grande parte das oportunidades exige formação superior na área de atuação, além de disponibilidade para atuação presencial em Sumaré ou São Paulo (capital).

Não há informações sobre salário e benefícios, que deverão ser informados durante o processo seletivo.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar a página de carreiras da empresa, disponível aqui, para conferir a lista completa de oportunidades disponíveis e cadastrar o currículo na posição desejada.

Sobre a empresa

Presente no Brasil desde 1971, a Moto Honda da Amazônia Ltda. é atualmente a maior fabricante de motos do país , com mais de 23 milhões de unidades produzidas. Desde 2001, a empresa produz, também em Manaus, modelos de motores estacionários, além de comercializar produtos de força como geradores, motobombas e roçadeiras.

A empresa também atua no competitivo mercado automobilístico brasileiro por meio de importações e produção de automóveis no município de Sumaré (SP). A companhia conta ainda com uma nova unidade, localizada na cidade de Itirapina (SP), que iniciou as operações em 2019.