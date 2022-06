Livelo recebe inscrições para programa de estágio

Em busca de uma oportunidade para ingressar no mercado? Esta pode ser a sua chance, já que a Livelo está recebendo inscrições para seu programa de estágio, que visa contratar 10 estudantes para as áreas de Controladoria, Marketing, Operações, Planejamento Comercial, Produtos, RH, Relacionamento Comercial e Tecnologia da Informação.

São elegíveis estudantes do ensino superior matriculados nos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Contábeis, Ciências da Computação, Economia, Marketing, Engenharias, Redes de Computadores, Segurança da Informação, Sistemas de Informação, Tecnologia da Informação e áreas correlatas. É importante que os candidatos tenham, também, graduação prevista para dezembro de 2023 e julho de 2024, com disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira, das 09h às 16h ou das 13h às 19h (a combinar). A previsão é de que os contratados atuem na modalidade híbrida, com 50% presencial e 50% remoto.

Durante o programa, os estagiários terão acesso a uma trilha de desenvolvimento exclusiva da Livelo, que reforça a conexão do negócio com o propósito do programa: desenvolver jovens talentos para que desfrutem do melhor momento de suas carreiras. Assim, a empresa consegue acompanhar a trajetória dos estagiários desde seu primeiro dia e oferece diversas oportunidades de crescimento para que eles possam continuar construindo sua jornada profissional.

Os contratados receberão bolsa auxílio de R$ 1.800 no primeiro ano e R$ 2.100 no segundo ano, além de benefícios como Assistência Médica, Assistência Odontológica, Seguro de vida, Vale Refeição e/ou Alimentação, Vale Cultura, Ajuda de custos com home office (água, luz e internet: R$ 100,00), acesso ao Gympass, Sessões de terapia com Zenklub e Oriente.Me e aulas de consciência corporal e meditação DeRose, Estacionamento e/ou reembolso de pedágio e estacionamento e/ou Vale transporte, entre outros.

Como se candidatar

Os interessados em participar do processo seletivo deverão se inscrever pelo site www.ciadeestagios.com.br/vagas/livelo até 19 de junho.