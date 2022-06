A Bolsa de Valores do Brasil (B3) entra no mercado de consórcios com investimento em startup, destaca a divulgação oficial feita pela instituição na data desta publicação, 03 de junho de 2022.

Mercado de consórcios: B3 anuncia investimento na startup Turn2C

O investimento em parceria com o fundo Honey Island by 4UM na Turn2C reforça a atuação da bolsa como infraestrutura de financiamento, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3).

B3 firma parceria com o fundo Honey Island by 4UM e com a Urca Angels

A Bolsa de Valores do Brasil (B3), a bolsa do Brasil, em parceria com o fundo Honey Island by 4UM e a Urca Angels, anunciou um investimento de R$ 8,5 milhões na startup Turn2C. A iniciativa faz parte da estratégia da bolsa de crescer além do negócio principal e marca a entrada da Bolsa de Valores do Brasil (B3) no mercado de consórcios.

Informações sobre a Turn2C

De acordo com informações da Bolsa de Valores do Brasil (B3), fundada em 2021, a Turn2C oferece soluções ao mercado de consórcios por meio de inteligência artificial, modelos matemáticos e estatísticos.

Startup está em extensão

Atualmente, a empresa já tem mais de 1.400 parceiros, com presença em 26 estados brasileiros, e segue investindo na expansão dos canais de distribuição.

Atualizações constantes e otimização de operações do mercado de consórcios

Com a solução da startup, os parceiros podem encontrar a melhor operação de consórcio, considerando o que o cliente quer comprar, quando e o quanto pode pagar, já que os produtos de consórcios das maiores administradoras do país são atualizados diariamente, destaca a Bolsa de Valores do Brasil (B3). Além disso, ao fazer a combinação correta do cliente e do produto, a carteira apresenta uma inadimplência muito menor que a média do mercado.

A Bolsa de Valores do Brasil (B3) investe em outros mercados de forma estratégica

O investimento é considerado estratégico para os negócios da Bolsa de Valores do Brasil (B3). A companhia tem atuado para fortalecer a inovação em seu negócio principal, além de buscar crescimento em outras frentes.

O Consórcio Inteligente da Turn2C beneficia o mercado de consórcios de forma ampla

De acordo com o comitê de investimento do fundo Honey Island by 4UM, o consórcio tem um potencial subestimado pelo mercado financeiro, em especial como solução de autofinanciamento. Todo o mercado se beneficia do Consórcio Inteligente da Turn2C, desde os vendedores não-especialistas que conseguem simular e efetuar vendas assertivas, assim como os clientes finais.