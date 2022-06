Na administração pública brasileira, o Ministério de Minas e Energia (MME) é a instituição responsável por formular os princípios básicos e definir as diretrizes da política energética nacional. Confira informações oficiais sobre o Balanço Energético Nacional (BEN)!

MME: definição do Balanço Energético Nacional (BEN)

Como subsídio, o Ministério de Minas e Energia (MME) promove, por meio de seus órgãos e empresas vinculadas, diversos estudos e análises orientadas para o planejamento do setor energético, de acordo com informações oficiais.

Na sequência das mudanças institucionais ocorridas no setor energético ao longo dos últimos 15 anos, foi criada, em 2004, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) vinculada ao Ministério de Minas e Energia (MME).

Decreto n° 5.184

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) é uma empresa pública, instituída nos termos da Lei n° 10.847, de 15 de março de 2004, e do Decreto n° 5.184, de 16 de agosto de 2004, explica o Ministério de Minas e Energia (MME).

Sua finalidade é prestar serviços na área de estudos e pesquisas destinados a subsidiar o planejamento do setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e gás natural e seus derivados, carvão mineral, fontes energéticas renováveis e eficiência energética, dentre outras.

A Lei n° 10.847, em seu Art. 4º, inciso II, estabelece entre as competências da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) a de elaborar e publicar o Balanço Energético Nacional (BEN), informa o Ministério de Minas e Energia (MME).

Dados importantes

O relatório consolidado do Balanço Energético Nacional (BEN) documenta e divulga, anualmente, extensa pesquisa e a contabilidade relativas à oferta e consumo de energia no Brasil, contemplando as atividades de extração de recursos energéticos primários, sua conversão em formas secundárias, a importação e exportação, a distribuição e o uso final da energia.

Em adição a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) publica o Relatório Síntese no primeiro semestre posterior ao ano base, que apresenta um resumo dos dados acerca da contabilização da oferta, transformação e consumo final de produtos energéticos no Brasil, informa o Ministério de Minas e Energia (MME).

Balanço Energético Nacional

O BEN, como é conhecido o Balanço Energético Nacional, é elaborado e publicado anualmente pela Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e constitui fonte oficial de dados e informações sobre a matriz energética brasileira, explica o Ministério de Minas e Energia (MME).

BEN: relatório consolidado

BEN: séries históricas e matrizes

Séries Históricas Completas a partir do ano de 1970 do Balanço Energético Nacional estão disponíveis no site oficial do Ministério de Minas e Energia (MME).

Manual metodológico do balanço energético nacional

O registro metodológico dos processos de elaboração do Balanço Energético Nacional (BEN) tem por objetivo preservar a memória do produto e auxiliar na disseminação da prática da contabilização energética no Brasil.

BEN 50 anos

Através do BEN 50 Anos, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) descortina para a sociedade brasileira como produzimos, transformamos e consumimos energia ao longo das décadas.

Balanço energético nacional interativo

Buscando continuamente inovar nas publicações e análises disponibilizadas à sociedade, a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) apresenta o Balanço Energético Nacional Interativo, informa o Ministério de Minas e Energia (MME).