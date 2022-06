Prefeito Ronaldo Lopes inicia distribuição de 1.900 computadores para professores e estudantes

Programa Educação Avança amplia uso de tecnologias digitais na rede pública municipal

A tecnologia digital já é uma realidade nas escolas da Prefeitura de Penedo. Todas as 22 unidades da Secretaria Municipal de Educação (Semed) têm Internet de qualidade, serviço imprescindível para a implantação do Programa Educação Avança.

Os investimentos do governo Ronaldo Lopes na formação de crianças e adolescentes ganhou um novo marco histórico nesta quarta-feira, 15, com a distribuição de computadores para o corpo docente da Semed, inclusive professores contratados.

A solenidade realizada no Centro de Convenções e Eventos Zeca Peixoto – obra que revitalizou o Cine São Francisco – foi aberta com a participação virtual do representante das empresas Google for Education, Fábio Nakano; e Ensinar Tecnologia, Cláudio Castro.

Em nome do Governo de Alagoas, Fábio Guedes (ex-secretário estadual de Educação e atual presidente da Fapeal) apontou como nosso estado melhorou, em diversos aspectos, durante a gestão de Renan Filho.

A Secretária Municipal de Educação, Cínthya Alves, enalteceu as melhorias na rede da Semed, trabalho iniciado na gestão Március Beltrão/Ronaldo Lopes e que avança no governo Penedo Crescendo Com Seu Povo.

Um exemplo prático do salto de qualidade ocorreu no palco do Centro de Convenções. Antes de seu pronunciamento e da distribuição simbólica dos Chromebooks, o Prefeito de Penedo assinou a lei que reajusta o salário dos servidores efetivos da Semed em 20%.

Ronaldo Lopes destacou o apoio dos vereadores – representado pelo presidente Júnior do Tó na solenidade prestigiada por outros parlamentares – para aprovação do maior reajuste salarial já concedido aos trabalhadores da Educação no município, assim como do rateio, inclusive para funcionários que não exercem o magistério, outro feito inédito em Penedo.

O aumento salarial será retroativo a maio, conforme frisou Ronaldo Lopes, gestor que avança com reformas que praticamente geram novas escolas da Semed, investimento que está próximo de ser concluído nas unidades dos povoados Itaporanga e Murici.

O pagamento de 1/6 das férias dos professores, antecipação da avaliação de desempenho para fevereiro, climatização das salas de aula e a compra de equipamentos para as cozinhas são conquistas atuais acompanhadas por ações direcionadas à saúde da criançada e apoio à agricultura familiar, setor que fornece mais de 50% dos itens da merenda escolar.

“Eu me sinto muito feliz em ser Prefeito de Penedo no momento em que estamos vivendo, com tantos avanços”, afirmou Ronaldo Lopes antes da entrega simbólica dos computadores, aproximadamente 600 para professores e 1.300 para uso dos estudantes na sala de aula.

“E eu não poderia entregar esse equipamento sem capacitar vocês para o melhor aproveitamento das ferramentas que serão utilizadas no dia a dia das escolas”, pontou o Prefeito de Penedo sobre o treinamento iniciado na tarde de hoje, no Centro de Convenções, processo com suporte permanente do Google for Education e da Ensinar Tecnologia para o melhor uso que o mundo digital possibilita.

