Quais as franquias mais buscadas do Brasil?

O ramo do franchising é a tendência de investimentos do atual mercado financeiro. Isso se deve, principalmente, devido ao seu alto nível de segurança e de rentabilidade, segundo especialistas da área. Mesmo diante da recente crise, causada pela COVID-19, o setor superou as expectativas dos estudiosos e muitas das marcas recuperaram rapidamente os seus prejuízos. Selecionamos, então, algumas opções dessas franquias mais buscadas do Brasil pelos empreendedores nesse ano de 2022.

Essas estratégias para driblar as dificuldades representam um dos critérios da lista das franquias mais buscadas no Brasil. Dentre elas, existe espaço para grandes e pequenos investidores, pois a capacidade de se manejar diante de crises independe se a empresa disponibiliza investimentos de alto ou de baixo custo.

Assim, o potencial franqueado pode explorar o mercado e escolher o alvo mais adequado à sua realidade financeira. Selecionamos, então, algumas opções dessas franquias que estão sendo muito procuradas pelos empreendedores nesse ano de 2022.

Café Cultura

A marca é considerada a melhor do setor na região sul do Brasil, ganhando a classificação de 5º lugar dentre as concorrentes de todo o território nacional. Os seus produtos são de grande qualidade, principalmente porque os seus fundadores são especialistas no cultivo e na torra do café. Esse alto nível foi o que contribuiu para que a Café Cultura estivesse na lista de franquias mais buscadas do país.

O seu cardápio tende a ser democrático e inclusivo, para atender diferentes grupos. O ambiente é descontraído e acolhedor, sendo um ótimo espaço para passar o tempo e para saborear os produtos, que também incluem refeições leves do dia a dia.

Além disso, já são mais de 30 unidades, construídas principalmente na região sul e sudeste. O investimento mínimo para assinar um contrato de abertura é de 350 mil reais, com um prazo de retorno que varia entre 20 e 30 meses.

DENTZ

A DENTZ está tendo um grande destaque no mercado financeiro e se constituindo como um importante alvo para investidores experientes. A marca está entre as franquias mais buscadas do ramo e mantém a sua reputação com um modelo de gestão muito bem estruturado. Além disso, faz uso de tecnologias de ponta para realização dos procedimentos de saúde.

Nesse caso, então, a empresa está incluída no setor de estética e saúde e oferece serviços odontológicos de alta qualidade para a população. Assim, como a demanda é contínua, o franqueado, em geral, costuma faturar muito em cima de uma única unidade. Ainda, é disponibilizado um suporte e um treinamento especializado para que a gestão do estabelecimento mantenha o sucesso da marca.

Dessa forma, no que diz respeito aos números, o investimento inicial mínimo gira em torno de R$ 450 mil, possuindo um faturamento médio mensal de R$ 150 mil. O prazo de retorno, por sua vez, costuma variar entre 18 e 40 meses.

OMO Lavanderia

A marca OMO é uma velha conhecida da população brasileira e tem bastante adesão do público aos seus produtos. Além destes, agora a empresa decidiu expandir o seu negócio para os serviços de lavanderia, os quais dispõem de vários modelos de investimento para o franqueado. Dentre eles, estão a loja física, espaços compartilhados em prédios residenciais, autosserviço, etc.

Normalmente, não é preciso ter muitas habilidades para comandar o negócio, apenas o que é importante para realizar uma boa gestão. O investimento inicial para abrir uma unidade é de R$ 205 mil, no mínimo. O prazo de retorno fica mantido de 26 a 39 meses.

Casa Pilão

É a rede de café líder de mercado e que já conquistou uma boa parte dos brasileiros. A Casa Pilão é uma das franquias mais buscadas do país e possui um mix bem variado de produtos disponíveis. Dentre as opções oferecidas estão: café expresso, cappuccinos e bebidas frias, principalmente, além de alimentos como salgados, biscoitos e doces.

Essas últimas mercadorias são importantes para agregarem no faturamento da unidade e terminam por serem atrativas como um bom acompanhamento das bebidas. Ainda, a franqueadora conta com mais de 17 estabelecimentos difundidos entres os estados, mostrando uma inclinação para aumentar a quantidade em pouco tempo.

Por fim, além do mais, para se associar, o investimento mínimo necessário é de R$ 230 mil. O faturamento médio mensal pode variar de R$ 60 mil a R$ 70 mil, com um prazo de retorno de 24 a 36 meses.

Essas foram algumas das franquias mais buscadas no país neste ano e com certeza está explicado o seu sucesso! Na hora de investir e tentar começar seu próprio negócio, não esqueça de conferir essa lista e avalie a possibilidade de iniciar em uma delas!