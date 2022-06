Quanto rende R$ 1000 na conta do Nubank?

A principal iniciativa da conta do Nubank foi devolver aos brasileiros o controle sobre sua vida financeira. Os planos oferecem transferências gratuitas e um rendimento automático maior que o da poupança, de 100% do CDI. Mas ela vale mais a pena que a poupança? Quanto rende R$ 1 mil na conta do Nubank?

A conta do Nubank possui um rendimento em CDI de 100%, ou seja, ao ano, garante lhe uma rentabilidade de 13,15%, muito próxima da taxa Selic (hoje, a 13,25%). Isso significa que, em média, a conta na empresa tem um rendimento de 1% ao mês.

Já, na questão da poupança, essa garante uma rentabilidade mensal de 0,50%, este valor ficou fixo quando a Selic está acima de 8,5%. Esses cálculos foram feitos considerando uma taxa Selic de 13,25%.

Conta Nubank vs poupança

Caso um usuário deixe R$ 1 mil rendendo em uma conta do Nubank por um prazo de dois anos, este verá o dinheiro render até R$ 1.231,24. Este valor já descontando imposto de Renda. Nestas mesmas condições, uma poupança chegaria a R$ 1.130,18, valor líquido, a poupança é isenta do Imposto de Renda. Logo neste caso a conta do Nubank se mostrou mais favorável.

Em outro exemplo, se esses mesmos R$ 1 mil ficarem aplicados na conta do Nubank por cinco anos (60 meses), e nenhum outro valor for depositado nesse período, no final o saldo líquido dela será de R$ 1.726,49, novamente descontando o Imposto de Renda.

O exemplo anterior resultou em R$ 726,49 de rendimentos, a mesma situação aplicada na poupança, o saldo será de R$ 1.357,91, sendo R$ 357,91 em rendimentos. Mais uma vez o Nubank se mostrando mais favorável.

Por fim, se uma pessoa que deposita, inicialmente, R$ 1 mil na conta do Nubank, e a cada mês deposita R$ 200, depois de 36 meses (3 anos) teria um saldo de R$ 8.200 sem rendimentos. Na empresa, ela terá um saldo bruto de R$ 10.119,46. O saldo líquido é de R$ 9.831,54.

Deste modo, a conta apresentou um rendimento líquido da aplicação, de R$ 1.631,54. Considerando os mesmos valores investidos e considerando os mesmos 36 meses na conta poupança, esta terá um saldo líquido de R$ 9.084,57. Novamente o Nubank se mostrou mais vantajoso.

Conta do Nubank

Ao decorrer dos anos, o Nubank vem mostrando grandes inovações no mercado financeiro, a empresa sempre teve como ponto principal simplificar e revolucionar os serviços financeiros no Brasil.

A conta do Nubank foi criada para devolver às pessoas o controle sobre sua vida financeira. Lançada em 2017, ela é totalmente digital, transparente e livre de tarifas de manutenção. Além de render mais que a poupança, a empresa ainda oferece TEDs gratuitas e ilimitadas, recarga para celular, a função Guardar Dinheiro e cartão com a função débito.